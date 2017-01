Se agudiza problemática de la basura en SLP por falta de tiraderos

San Luis Potosí, 3 Enero (Notimex).- La problemática por la falta de tiraderos y rellenos sanitarios para depositar la basura que se genera en el estado ha llegado a tal punto que se han registrado conflictos sociales en algunas zonas de la entidad.

De acuerdo con información de la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental, en San Luis Potosí cada habitante produce de uno a kilogramo y medio de basura diariamente, la cual en muchos lugares no tiene en donde depositarse.

En la localidad El Jaralito, ubicada en este municipio, habitantes se opusieron a la instalación de un relleno sanitario, registrándose así un enfrentamiento con la policía estatal, el pasado 12 de octubre, que dejó una persona muerta.

Este tipo de situaciones han causado el retraso de la instalación de rellenos en algunos lugares, que aunado a la situación económica que atraviesan otros municipios provocan un déficit de 70 por ciento en la construcción de rellenos sanitarios en el estado.

Entre los municipios que aún no cuentan con relleno sanitario en San Luis Potosí se encuentra la capital del estado, ya que el tiradero actual, que es Peñasco, opera desde hace 10 años, ya rebasó su capacidad y termina con ello su vida útil, por lo que se presentó un nuevo proyecto.

El lugar elegido para el estudio del nuevo relleno sanitario fue o El Jaralito, sitio en el que los habitantes se opusieron a su instalación.

Al presentarse esta situación, el ayuntamiento de la capital, que encabeza Victoria Labastida, dijo en su momento que le apostó al diálogo con los inconformes.

Por ahora, según declaraciones de la alcaldesa, ya se exploran algunas opciones para que el confinamiento de basura no sea abierto en El Jaralito.

Otro de los municipios que tiene que tratar urgentemente el tema de la basura es Ciudad Valles, que si bien no ha registrado un problema de impacto social como el de la capital, sí representa riesgo por las condiciones que mantiene.

Otros de los municipios que tienen problemas con el confinamiento de la basura son Río Verde, al igual que Ciudad Fernández, pues comparten un tiradero; San Ciro de Acosta, Villa Juárez, Huehuetlán, Axtla, Xilitla, Aquismón y Rayón.

Además, existen otros dos municipios que tienen problemas, pero que trabajan en el asunto, que son Soledad de Graciano Sánchez, que ha tenido un avance importante, además de Matehuala, lugar en donde ya se destinaron recursos para la construcción de un relleno que debe estar listo para el 2011.

De acuerdo con Manuel Barrera Guillen, quien es el secretario de Ecología y Gestión Ambiental, en San Luis Potosí apenas se avanza en el tema de medio ambiente, dándose una oposición al tema de los rellenos sanitarios, sobre todo por falta de información.

Sobre el mismo tema, María Eugenia Vilet Castro, quien fuera representante de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales en el estado, además de regidora de la capital del estado, señaló que lamentablemente se vive una apatía y un desconocimiento en cuanto a la ecología en el estado.

Lamentó, además, que no exista una visión a futuro respecto al tema de la basura, por lo que se deja pasar el tiempo sin hacer nada, cuando se debería de concientizar a la sociedad acerca de esta situación, que afecta a todos los habitantes del estado.

En cuanto a la legislación de los temas de ecología, el diputado perredista Felipe Abel Rodríguez Leal sostuvo que deberían de existir más retribuciones en materia de vigilancia, además de conceder a las autoridades ejecutivas más control sobre el funcionamiento de los tiraderos.

