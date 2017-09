Ingrid Coronado habla de su separación con Fernando del Solar

México.-Ingrid Coronado ha estado envuelta en una polémica por hablar sobre la separación de su relación con Fernando del Solar y decir la verdad al respecto.

La criticaron mucho por haberlo dejado cuando él fue diagnosticado con cáncer e incluso casi la sacan de programa que conduce a lo que Ingrid comentó:

Los rumores crecieron tanto que incluso se habló sobre una supuesta infidelidad que los seguidores de Fernando esparcieron por redes sociales pidiendo incluso su despido, esto obviamente afecto mucho a Ingrid, pero sigue en su programa a pesar de todo gracias al apoyo de sus compañeros.

A pesar de que han existido muchos rumores alrededor de esta polémica relación, Coronado declaró que fue él quien decidió terminar con todo y que la culpó del cáncer que le fue diagnosticado:

‘Yo no tenía una buena relación con su familia, las situación es que no les gustaba que fuera pareja de su hijo. Me dijo que quería el divorcio, que sentía que no había hecho lo suficiente por ganarme a sus papás, que sentía que el cáncer era culpa mía’, comentó.