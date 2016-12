Por qué nos endeudamos en navidad

Elizabeth Scott, MS / Trad.: Alfonso López Collada

Si has andando de compras de navidad, es posible que de pronto descubras que ya gastaste más de lo que planeabas. ¿Por qué hace esto la gente y cómo puedes evitar sobrepasarte? Lee cómo puedes reducir el estrés financiero post-navideño manteniéndote en ruta.

Mucha gente siente la tensión del estrés financiero por las compras y los gastos de la temporada navideña. Muchos más sienten la presión de la deuda navideña durante varios meses después. De hecho se da el caso de que les alcance la siguiente navidad sin haber podido pagar las compras hechas un año antes con su tarjeta de crédito. Y mientras más de la mitad de los consumidores planean ahora sí tener un presupuesto, la mitad de los que lo definieron el año pasado no se apegaron a él.

¿Por qué tanta gente se presiona financieramente, o se mete en deudas para comprar regalos que no puede pagar? Según mi experiencia, hay varios factores que pueden influir.

La ignorancia es pura dicha

Mucha gente de veras no se da cuenta de cuánto dinero gastan hasta después, cuando les llegan los estados de cuenta de sus tarjetas de crédito en enero. Si usted se desorganiza en sus compras navideñas, de alguna manera será fácil que no sepa cuánto presupuestar para cada persona, o pagará por entregas urgentes, o gastará más de lo necesario en otros renglones. Mucha gente no tiene presente su situación financiera general. No saben ni siquiera cuánto destinar a regalos, así que compran lo que parece adecuado en el momento y posponen el gasto para después.

Los regalos son símbolo de amor

En nuestra sociedad no es poco común que consciente o inconscientemente equiparemos los regalos al amor: un mejor regalo significa que te aman más. Si bien en esencia hay algo de verdad en eso –cuánto nos importa alguien se relaciona con cuánto gastamos en su regalo–, al comprar regalos para mucha gente al mismo tiempo tiende a multiplicar lo que gastamos. ¿Te suena familiar?

“Gasté $XXX pesos en María, ni modo de gastar menos en Raúl”. Es razonable. Pero cuando eso comienza a significar gastar lo mismo en todos los parientes y la familia política, por extensión te seguirás de frente con tus amistades cercanas, los colegas en el trabajo,… Ahí es donde comienza a crecer la bola de nieve.

Todos queremos que nuestros seres amados sepan cuánto nos importan, pero en época de Navidad se vuelve una peligrosa tentación sobrepasarnos en gastos para demostrárselos.

Regalar es lo opuesto a ser egoísta, ¿verdad?

Si bien a muchos de nosotros se nos hace fácil apegarnos a un presupuesto, o no gastar de más en nosotros, la compra de regalos para nuestros seres amados –especialmente si son pequeños, que expresan tan bien su aprecio y su deleite– puede ser tentadora por la religiosa gratificación que nos aporta. ¿Cuántos de nosotros nos sorprendemos comprando juguetes para nuestros pequeños, de esos que nada más nosotros quisiéramos haber tenido en nuestra infancia? La época navideña encierra la excusa perfecta para regalar “un poco” más de lo necesario. La tentación puede darse también respecto a nuestras amistades y parientes de mayor edad. Hay quienes hallan más fácil tener gestos amables con los demás, incluso si eso significa ser austeros consigo mismos.

Satisfacer las expectativas

Tal vez sea por nuestra naturaleza competitiva, tal vez por la influencia de los medios o tal vez la causa sea un poco de las dos, además de otros factores. El hecho es que, sea la causa que sea, muchos tenemos altas expectativas durante la época navideña.

Nos obligamos a organizar las reuniones familiares perfectas, mandar las tarjetas de navidad perfectas y a comprar los regalos perfectos. Tal vez veamos que cada año suben los parámetros, o que no nos demos cuenta de que nuestros estándares –y las expectativas que creamos en los demás– van a la alza, pero una buena parte del gasto navideño que hacemos puede ser, en el fondo, un reflejo de nuestro esfuerzo por satisfacer las expectativas que despertamos en los demás.

Pero no hay alternativa, ¿o sí?

Podremos sobrevivir al estrés de meternos en deudas, ya que no vemos alternativa: “Todo mundo lo hace, lo hemos hecho durante tanto tiempo, es algo que tenemos que aceptar”. La alternativa –no hacer intercambio de regalos– parece extremadamente absurda, ¿verdad?

A primera vista, el razonamiento expuesto para meterse en deudas tiene sentido; sin embargo, este año mucha gente tiene aún menos dinero para gastar en regalos, y muchos otros buscan cómo reducir su estrés financiero y mejor intentar otra cosa. Con el fin de mantener el endeudamiento y el estrés en niveles manejables, una buena idea puede ser encontrar y experimentar formas nuevas de gastar menos durante la época navideña, manteniendo el espíritu de amar y compartir propios de la época.

Si estás conforme con su nivel de gasto en regalos navideños, tal vez simplemente te interesen algunas ideas originales para regalar. Pero en caso de que quieras gastar menos y (de todos modos) aliviar el estrés de las deudas navideñas, mañana te ofreceremos una creativa lista para dar regalos navideños baratos, en el artículo: “Regalos baratos de navidad: ¿Por qué no comenzar una nueva tradición?”

Fuente:

Consumer Reports: 76% Plan to Cut Back on Holiday Spending. Consumers Union 2008, November 6, 2008.