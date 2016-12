Chantal Andere deja villanías para nuevo reto actoral en “El bienamado”

México.- La actriz y cantante Chantal Andere celebra por partida doble, primero por 28 años de trayectoria artística, y segundo porque la invitaron a participar en la telenovela “El bienamado”, con un personaje que le requiere una transformación y que le representa un nuevo reto actoral.

En entrevista con Notimex, Andere destacó que este nuevo personaje “es algo que venía deseando desde hace tiempo, porque quería ya un nuevo reto, no es que no quiera mis villanas, las adoro y les debo todo lo que soy como actriz, pero estaba en una zona de confort”.

“Actoralmente estaba estancada, por lo que cuando Nicandro Díaz me llama para el proyecto sinceramente pensé que sería otra villana pero cuando vi que era para personificar a ‘Justina Samperio’, una maestra, ví que era fantástico, y por supuesto que dije sí”, añadió.

“’Justina’ es la mayor de tres hermanas, todas tienen que ver con ‘El bienamado’ y cada una tiene una vida muy distinta entre ellas mismas”,

“Aunque siempre quisiéramos vernos bien, esta vez no me importó dar vida a una de las hermanas que son anticuadas, que viven en un poblado de Baja California Sur, donde no hay internet, ni celulares”.

La telenovela, agregó, tiene tintes de comedia, y hasta políticos que van muy bien en estos momentos y se rompen arquetipos porque se tiene como protagonista a Jesús Ochoa, “por lo que me parece muy justo que se le den prioridad al nivel actoral de las personas, además se cuenta con elenco increíble y la dirección de Salvador Garcini”.

Indicó que durante un mes se grabaron escenas en locaciones de Loreto, y yo fui la más feliz por “ser una buena, una maestra de primaria que se viste como una mujer de edad muy avanzada, con ropa muy cerrada, faldas abajo de la rodilla, colores apagados con un peinado antiguo y poco agraciada físicamente.

“Eso está muy bien y es algo que necesitaba hacer, se me concedió encontrar el papel en el que puedo entregar el alma al personaje sin temor a la transformación física, en otros países los actores están dispuestos a subir de peso, o a experimentar otras transformaciones para la caracterización y eso está en uno y aceptar los papeles en el momento que llegan sin dudarlo”, enfatizó Andere.

Todo el elenco tiene mucha ilusión de que este nuevo reto funcione porque “estamos conscientes de la crisis por la que atraviesa la televisión y deseamos de todo corazón que el esfuerzo que se está haciendo en todos los sentidos valga la pena”, destacó Andere, quien aseguró estar en una etapa de plenitud tanto en su carrera, como madre, esposa e hija.

“La plenitud de mi vida creo que la transmito al ir a trabajar feliz y comprometida con la empresa por la que seré artista exclusiva los próximos cinco años y eso es mucho que agradecer y, claro, aunado a un camino recorrido de muchos personajes interpretados”.

“El bienamado” se estrenará el 23 de enero a las 20:00 horas por Las Estrellas.

