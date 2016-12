Regalos baratos de navidad: ¿Por qué no comenzar una nueva tradición?

Elizabeth Scott, MS / Trad.: Alfonso López Collada

De acuerdo a una encuesta de “Consumer Reports”, los consumidores están volviendo en parvadas a gastar más durante navidad. Tal vez se deba a que tanta gente está en crisis económica: 12 millones de norteamericanos –no hay estadísticas para México, pero imagínalas– todavía tienen deudas por sus compras de hace un año. Si en lo personal estás conforme con tu nivel de gasto navideño, igual puedes aprovechar estas ideas creativas y baratas para regalar.

Rifa de nombres

Muchas familias, sobre todo las grandes y las que viven en diversas ciudades, adoptan la tradición de sacar nombres de un sombrero o un jarrón para definir quién le regala a quién. Obvio, esto debe hacerlo alguien encargado para ese fin semanas antes de la reunión.

Tal estrategia te puede ahorrar buen dinero en términos de comprar y enviar regalos a varias personas. No sólo te evita el estrés y el gasto de comprarle algo a varios parientes, sino que además este método garantiza que todos recibirán regalo. La parte mala es que tal vez te toque darle regalo a alguien con quien no te llevas mucho, o que te parezca mal detalle no comprarle algo también a los parientes que sientes más cercanos.

Exclusivos para niños y adolescentes

Otra estrategia para las familias numerosas es que cada pariente compre regalos sólo para los miembros de la familia menores de 18 años.

Esta idea baja enormemente los costos y garantiza que quienes más aprecian los regalos –los más jóvenes– sean quienes los obtengan. Luego se da un estilo de ritual cuando ellos crecen y pasan a ser parte del grupo que regala. Aquí van algunas ideas

Límite: 250 pesos

Si bien tu familia y tú pueden elegir la cantidad que quieran, conservar bajo el precio de los regalos muchas veces enciende la chispa de la creatividad en quienes los compran, aprovechando las ventas especiales, los “Buenos Fines”, todo lo que sea aprovechar las rebajas y elegir un regalo con un valor adicional a su precio.

Esto puede reducir la cantidad de regalos caros que se intercambien, pero también quita mucha presión a toda la situación de los regalos. Se acaban ese sentimiento de que necesitas gastar mucho para demostrar cuánto quieres a tu gente, y esa preocupación por gastar más o menos de lo que gastan en ti.

Otra idea de regalo barato: Libros

Acordar regalarse libros puede ser una forma excelente de mantener bajo el presupuesto de regalos. Comprarle a nuestra gente querida el libro adecuado es una manera de mostrarles que les conocemos bien y entendemos sus gustos. Los libros también proveen de horas de lectura entretenida, además de temas de conversación interesantes. Esto puede no funcionar del todo en un grupo de no-lectores, pero es excelente en un grupo de lectores ávidos.

Nota: para los adultos te recomendamos libros contra el estrés.

Regalos hechos en casa

Los regalos que elabores tú no tienen por qué consistir en limpiadores para pipas, pañuelos desechables o macarrones coloreados. La mayoría de nosotros tenemos algo así como un lado creativo, y te sorprenderás de todo lo que puedes hacer si echas a andar tu lado creativo. Algunos de los regalos favoritos que he hecho y recibido han sido álbumes de fotos familiares, tejidos, individuales para la mesa, CDs hechos al gusto, cerámica pintada a mano y galletas. Algunos cuesta mucho trabajo hacerlos, pero quien disfruta creando algo siempre le encuentra el lado valioso.

Lo nuevo: Auto-regalos

Una muy nueva tradición es que, en vez de que le regales a cada persona de tu familia, te regales tú algo que quieres. Así, se terminarán las sonrisas forzadas de “gracias” cuando no le atinas a lo que querían, y se garantiza que cada quién -incluso tú- reciba lo que más quiere y le gusta.