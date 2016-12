Actriz Frances Ondiviela, comprometida con serie “Las Buchonas”

México.- La actriz Frances Ondiviela señaló que está comprometida al ciento por ciento con la serie “Las Buchonas”, que continuará su rodaje en el 2017.

En entrevista con Notimex, destacó que la teleserie es una coproducción de W Films, Televisa-Univisión: “El rodaje tendrá proyección en diversas plataformas digitales, entre ellas Blim, cerrar un periodo de 12 meses y abrir otro con trabajo es una gran bendición”.

Destacó que el perfil de su personaje en “Las Buchonas”, es el de una mujer soltera, fuerte y decidida: “Es un género nuevo para mí, ya sabía de los temas de narcotráfico por otras teleseries y que para ser honesta nunca ví ninguna y ahora tuve que estudiar sobre el género”.

Lamentó que el formato de las telenovelas en la actualidad sea obsoleto, “ya pasó de moda, ojalá vuelvan; por lo pronto estoy comprometida como –Buchona-”.

Francés Ondiviela reconoció que uno de los motivos por los que no le gusta hablar de los proyectos que tiene en televisión: “Se debe a que he estado en un 95 por ciento dentro de una producción y a última hora me dicen –usted disculpe, pero siempre no-, y ponen a otra actriz, y eso duele, pero no me caso con el fracaso y voy por otros papeles”, finalizó.

