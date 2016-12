Mi apoyo a Álvaro Cueva (aunque lo vomite)

Por Carlos Arturo Baños Lemoine.

Profesor UAM-Xochimilco y UPN-Ajusco

Álvaro Cueva, el periodista de espectáculos que se siente experto en análisis de medios, me parece vomitivo. No suelo coincidir con sus puntos de vista y su estilo de comunicación me causa náuseas. No me gusta su histrionismo circense: cree que para hablar del mundo del espectáculo él mismo debe ser “espectacular” y “escandaloso”.

No me resulta agradable su verbalización estridente.

Es más, desde que Cueva afirmó que “Chespirito” era el “Molière mexicano”, supe que tenía muy abollada la masa encefálica.

Pero, como sea, el tipo se ha ganado un lugar en los medios. Tiene un sitio asegurado dentro de la jauría mediática mexicana: sus opiniones y su estilo son del gusto de muchas personas. ¡Qué bien, esa es la democracia de los gustos! Y la democracia de los gustos forma parte integrante de la democracia como régimen político y como proyecto de orden social.

Cueva cuenta con seguidores y fuentes publicitarias. Suficiente para mantenerse al aire.

Hasta allí, todo bien.

Pero de repente me amanezco con la noticia de que, en la plataforma Change.org, hay gente que está promoviendo la salida de Álvaro Cueva de los medios, con un veto permanente dentro de los mismos. Además, esa gente exige que el periodista se disculpe públicamente. Y todo esto por las opiniones que vertió en su artículo El odio a Ana Guevara y María Barracuda, publicado en el diario Milenio, el domingo 18 de diciembre.

De entrada he de decir que aborrezco todo intento de censura hacia las opiniones de cualquier persona, sea quien sea. Por mi temple liberal y anarquista tengo la más profunda convicción de que las ideas se combaten las ideas, los argumentos con argumentos y las mentadas de madre con mentadas de madre.

Dentro de la democracia, el mundo de las opiniones permite guerras sin cuartel de palabras y de saliva. La verbosidad, incluso la más iracunda, puede ir y venir por las grandes avenidas de la democracia. Todo intento de censura debe causarnos asco y repudio.

Uno puede o no estar de acuerdo con las opiniones de Álvaro Cueva, pero que haya imbéciles con ánimo inquisitorial interesados en que las opiniones de Cueva no se escuchen más, me parece algo reprobable y asqueroso. Esto es un efecto de esa basura de “lo políticamente correcto”.

Ya leí el artículo motivo de la rabiosa guillotina mediática y nada encuentro que merezca tanto berrinche popular. Discrepo de un par de cosillas, pero no más.

Ahí les va, por si no lo han leído:

http://www.milenio.com/firmas/alvaro_cueva_ojoporojo/ana_guevara-maria-barracuda_18_868293188.html

Es más, puede decirles que me gustó mucho la crítica de Cueva hacia el distinto modo de proceder por parte de las autoridades públicas: diligente si se trata de celebridades, y negligente si se trata de gente común y corriente.

Mucho le molesta a la Senadora Ana Gabriela Guevara la violencia, pero no le molesta ejercer el influyentismo con “perspectiva de género”, que también es violencia; sí, violencia para todos los ciudadanos que, a diferencia de la ex velocista, no pueden disfrutar de los privilegios de la charola parlamentaria.

Nada hay como quejarse de la violencia ejerciéndola. Ana Gabriela Guevara se está comportando justo como lo prescriben los cánones de la mitología feminista: hablar de igualdad mientras se exigen privilegios y se ejerce la discriminación.

Además, la senadora está aprovechando de manera oportunista su tragedia (con la cual nos solidarizamos, sin duda) para sacar provecho político, al querer pasar un conflicto de tránsito (que sigue sin aclararse) como un caso más de “violencia de género”. Ya hasta está planeado una campaña de sensibilización en la materia (¡una más!), cuando lo mejor sería que trabajara muy duro dentro de la Comisión de Seguridad Pública del Senado, comenzando por apoyar la iniciativa de reforma al artículo 10 constitucional impulsada por el Senador Jorge Luis Preciado.

¿O de veras cree la Senadora Ana Gabriela Guevara que algo serio y trascendente se puede lograr con una campañita más en contra de la “violencia de género”?

Digamos que la crítica de Álvaro Cueva en este sentido fue buena. Incómoda, sin duda, pero buena. Finalmente, todas las críticas son incómodas.

Reprobable, creo yo, que Cueva exija que las autoridades traten mal a las dos mujeres en su demanda de justicia, bajo el supuesto de que así sentirían ellas lo que padecen todos los mexicanos que tienen que tratar con ministerios públicos y casos judiciales. Mejor hubiera sido que Cueva exigiera justicia pronta, imparcial, completa y expedita para todas las personas, tal como dispone nuestra propia Constitución.

Como sea, las opiniones de Álvaro Cueva, como las opiniones de cualquier persona, deben ser confrontadas y combatidas en la arena mediática, social, ideológica, política, filosófica, jurídica, periodística, etc., o sea, en la arena de las ideas.

Quien apele a la censura para cortar cabezas y callar bocas merece toda mi reprobación. Y, justo por ello, me solidarizo hoy con Álvaro Cueva, aunque me parezca vomitivo.

Y ojalá que la Senadora Ana Gabriela Guevara desista de su intención de lanzar una “campaña sensibilizadora” contra la “violencia de género”. Le anticipo que de nada servirá.

Sería mejor que, para beneficio de todas las personas (no sólo de las mujeres), apoyara el fortalecimiento de nuestro derecho a la posesión, la portación y el uso de armas de fuego para el ejercicio de la auto-protección y de la legítima defensa.

Hago votos para que la Senadora Guevara apoye la iniciativa de armas del Senador Preciado.