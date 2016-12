Caín, Abel y los hermanos Moreira

Por Francisco Garfias.

Ya es de todos conocida la historia de Caín y Abel que los hermanos Moreira protagonizan desde hace años en Coahuila. Humberto, ex gobernador, acusa a Rubén, gobernador saliente, de ser un traidor.

En un video de Humberto, difundida ayer en varios medios y en redes sociales, el ex presidente nacional del PRI vuelve a sonarle a su brother.

“El gobernador –su hermano Rubén- ha despreciado a toda la gente humilde. Nada más se la pasa allí con los ricos. Desayuna caviar y champaña. Pero el cabrón es un abejorro. Al rato va a regresar donde estaba”, dice.

En ese video recuerda que esta amenazado de expulsión del PRI si se postula por el llamado Partido Joven, agrupación local, para diputado o alcalde, como es su intención.

“Si me expulsan en Coahuila, expulsamos al PRI. Así que no provoquen al león, que no estén jodiendo, que se pongan a trabajar cerca de la gente que han despreciado todo ese tiempo”, puntualiza.

¿Qué opinará Andrés Manuel López Obrador, de que conocidos priistas quintanarroenses de cuestionada fama publica, anuncien que se pasan a Morena?

Es el caso del ex senador Eduardo Ovando Martínez, quien llegó a la Cámara alta en la época de Félix González fue gobernador de Quintan Roo. El hombre alega “falta de oportunidades”, para justificar el brinco.

El tránsfuga se va a Morena con todo y sus redes, calculadas en 18 mil integrantes por el periódico local Novedades. Colegas de esa entidad cuestionan la cifra publicada por ese diario.

“El Proyecto más viable para nosotros es Morena, con quienes ya hemos tenido un acercamiento para sumarnos y promocionar su propuesta nacional en Quintana Roo con quien parece, será el candidato en las próximas elecciones”, preciso el ex priista.

Ovando asegura que las alianzas le han hecho perder espacios al PRI. Quienes están al frente no tienen una claridad de la verdadera ideología del partido, dijo.

La renuncia el PRI y el salto a Morena lo tiene anunciado para mediados del próximo mes de enero. Será entonces cuando conoceremos que tan amplia es la desbandada de la Red de Ovando.

No para de crecer el rumor de que Luis Videgaray va a substituir a Claudia Ruiz Massieu en la Secretaria de Relaciones Exteriores. La supuesta relación que tiene el yerno de Trump es combustible puro para empujar la versión.

Pero hasta ahora todo es mera especulación. El presidente Peña no es muy dado a filtrar información sobre los cambios que va a hacer. La experiencia nos enseña que más bien es al contrario.

Nos llamó la atención que ese agudo observador de la vida nacional e internacional que es Jorge Castañeda reconozca que Videgaray tiene el talento para convertirse en el jefe de la diplomacia mexicana. El Güero sabe de lo que habla. Fue canciller en tiempos de Vicente Fox.

Pero Jorge aclara, desde su nueva trinchera en El Financiero, que si ese cambio se da, será por motivos de política interna: volverlo a poner en el juego de la candidatura presidencial del PRI.

“En vista de la enorme mediocridad de todos los aspirantes priistas, no hay ninguna razón por la que Peña pudiera pensar que Videgaray fuera peor candidato que los demás. Y tiene la ventaja que es el preferido de Peña y con creces.

“Por tanto, conviene ver cualquier cambio en la cancillería, o en otro cargo, que involucre a Videgaray, no tanto como algo que tenga que ver con Trump, EU, y el tsumami que se nos viene el 20 de enero, sino con la grilla interna del PRI”.

Ya que estamos. Entre ceja y ceja trae el senador del PRI, Patricio Martínez, hacer avanzar una iniciativa en la Cámara Alta que solicita como medida precautoria, ante el problema que significa la construcción de un muro en la frontera norte, la integración de una comisión que defina con precisión los limites territoriales entre México y Estados Unidos.

Según el ex gobernador de Chihuahua, Los gringos no respetaron los Tratados Límites de Guadalupe Hidalgo.

Se cometieron errores e imprecisiones en la ubicación geométrica de algunos vértices que definen el trazo de las líneas geodésicas que conforman la delimitación terrestre entre las dos naciones para el espacio entre el Río Bravo y el Río Colorado.

Esto representó una pérdida fiscal territorial estimada en 84 mil, 757 hectáreas (845 kilómetros cuadrados) para nuestro país. El caso lo tiene muy bien documentado. Los errores fueron reconocidos por el Coronel Barlow; director de la Sección Americana en la remonumentación de Los Tratados de Límites, pero nunca corregidos.

Nos vamos de vacaciones. Arsenal volverá a publicarse miércoles el 11 de enero.

