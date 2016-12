El irresistible timbre de la caja en el Congreso de Q. Roo

Por Miryam Gomezcésar.

El anuncio del gobernador Carlos Joaquín González sobre las denuncias que su equipo de trabajo interpondrá (o interpuso) ante las instancias respectivas de los nombres de los altos funcionarios involucrados en el desvío de recursos públicos en la administración anterior, que quisieron hacer espectacular para demostrar parte de las acciones emprendidas por su gobierno para dar certidumbre en materia del combate a la corrupción causó poca emoción entre sus seguidores y los quintanarroenses en general, por lo que se percibió como la matización de su compromiso de encarcelar a los responsables directos de la crisis financiera que heredó de los ex mandatarios Félix González Canto y Roberto Borge Angulo.

Porque al ser cuestionado por no mencionar a Roberto Borge encabezando el paquete de las pesquisas, Joaquín González titubeó antes de referirse al ex mandatario. Su falta de seguridad al responder se tomó como una evidencia más de acuerdo previo para no involucrarlo.

Sin embargo, la gota que derramó el vaso de la desilusión vino, para variar, desde el congreso, desde donde los diputados de la XV Legislatura aprobaron sin chistar por unanimidad el nombramiento del nuevo Fiscal General del Estado, Miguel Ángel Pech Cen, un abogado identificado con el grupo de Félix González y Roberto Borge.

Si los diputados decidieron enterrar su palabra es problema de ellos. Les ganó el entusiasmo ¡la lana pues!, pero con su actuación lograron esclarecer las limitaciones que impiden la aplicación de la ley, que se haga justicia y que pierda sentido el estado de derecho, tratado como un falaz argumento de buenas intenciones. Si camina como pato, grazna y se menea como pato, es pato.

¿Qué opinarán de esto los líderes nacionales del PAN y el PRD?

Pero la sangre de los priístas y verdecologistas también tiñe de rojo, sí señor ¡cómo no! Y, es que tras el anuncio de Carlos Joaquín sobre los 7 indiciados, hasta las instalaciones del palacio municipal de Cancún crujieron con el anuncio. Hubo sobresaltos y dicen que hasta taquicardias porque mencionó entre los inculpados al actual secretario del Ayuntamiento, Mauricio Rodríguez Marrufo, exsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda. El funcionario, con aparente tranquilidad, continúa en su despacho porque asegura no haber recibido la notificación oficial respectiva.

Junto a Rodríguez Marrufo, los funcionarios involucrados mencionados por el gobernador hasta ahora son: Fernando Escamilla Carrillo, ex secretario de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (Sintra); Ariel Federico Meeser Soureau, ex subsecretario de la Secretaria de Infraestructura y Transporte (Sintra); Andrés Canul, ex subsecretario de la Secretaria de Infraestructura y Transporte (Sintra); Eliezer Villanueva Lanz, ex funcionario de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan); Paulina García Achach, ex secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi), así como el ex Director de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA), Gustavo Guerrero Ortiz y la exdirectora de esa dependencia Paula González Cetina, pero faltan muchos nombres de otras dependencias que no tardarán en salir a la luz pública.

Lo complicado para convencer a todos de que se cumple con lo comprometido porque se tiene palabra, es que la terca realidad se asome justo cuando se requiere mayor fortaleza. Así, el nombramiento de Pech Cen hizo chuza en el congreso porque el debate entre los diputados para elegirlo fue efímero, muy breve por no decir inexistente y nuevamente la reputación de los legisladores quedó hecha trizas.

El ridículo en el congreso es vergonzoso, su papelón bochornoso y como siempre, seguirán siendo los ciudadanos comunes los que enfrenten la peor parte de la realidad y carguen las consecuencias de sus gobiernos ¿Es este el cambio prometido?, preguntaba alguien que estuvo presente en la sesión. Ya ni la burla perdonan.

Pero algunas señales provenientes al interior del nuevo gobierno también dan paso a la especulación, pese al enorme esfuerzo que hacen Carlos Joaquín y algunos de sus colaboradores para dejar sentado que se procede con seriedad y precisión, tal es el caso de la programación de un nuevo emplacamiento, entre otras iniciativas que dan al traste el discurso de la buena intención para mejorar las condiciones de vida y oportunidades para todos.

Con el agravante de la carestía que promete el arribo inminente del 2017, recargado de aumentos al costo de los productos de consumo básico y a la prestación de servicios al consumidor, circunstancia que pondrá en difícil circunstancia la seguridad de las familias con este buen impulso que se da a la delincuencia.

En este sentido, es obvio que para Carlos Joaquín González administrar el descontento social no será fácil. La carestía, en esa espiral inflacionaria que se avecina motivada por el incremento de las tasas de interés interbancario y de los precios de los energéticos, es una composición altamente explosiva que detonará más que la inseguridad y la estadística delictiva, un conflicto electoral.