George Michael, ícono de la música pop

México. El cantautor británico George Michael, dos veces ganador del Grammy y quien ha vendido más de 100 millones de discos en todo el mundo, será recordado por sus emblemáticas interpretaciones, entre ellas, “Careless Whisper”.

El cantante, considerado un ícono del pop, falleció este domingo en su casa de Londres a los 53 años de edad, confirmó su publicista.

El cantante dejó inconcluso un trabajo discográfico que preparaba y en el que colaboraría Naughty Boy; dicho álbum se tenía planeado darlo a conocer en 2017.

Georgios Kyriacos Panayiotou, su nombre real, nació el 25 de junio de 1963 en Londres, Inglaterra; su padre era Kyriacos Panayiotou, un restaurador grecochipriota que se mudó a Inglaterra en la década de 1950 y cambió su nombre por el de Jack Panos; su madre era Lesley Angold Harrison, británica, de profesión bailarina, quien murió de cáncer en 1997.

Michael pasó la mayor parte de su infancia en el norte de Londres, un lugar típico para los grecochipriotas en la década de 1980, viviendo en la casa que sus padres compraron poco después de su nacimiento.

Durante su adolescencia, la familia se trasladó a Radlett y Michael asistió a la Bushey Meads School, donde conoció a Andrew Ridgeley; ambos tenían la misma carrera y la ambición de ser músicos.

Su participación en el negocio de la música comenzó como DJ en los clubes de jóvenes y las escuelas locales de todo Bushey, Stanmore y Watford, lo que fue seguido por la formación de una banda de ska de corta vida llamada The Executive, que pasó inadvertida.

El primer éxito de Michael llegó después de formar el dúo Wham!, con Andrew Ridgeley, en 1981.

El primer álbum de la banda llamado “Fantastic” apareció en 1983 en el Reino Unido y fue un suceso a los pocos días de su lanzamiento, calificando como número uno y produjo una serie de sencillos en el top 10, incluyendo el primer corte de ese disco, “Wham rap! (Enjoy what you do)” y “Club Tropicana”.

Su segundo disco “Make It big” fue el avance que hizo el dueto de superestrellas internacionales, marcando el número uno en las listas de éxitos en Estados Unidos.

En los últimos meses de 1984 empezó a sonar en la radio de Inglaterra la canción “Wake me up before you go go”, el primer corte de este álbum, al igual que “Freedom”, “Everything she wants” y “Careless whisper”.

Con este éxito, en 1985 se embarcaron en una gira por China, generando una enorme cobertura de los medios de comunicación en todo el mundo, muchos de ellos centrados en Michael.

El viaje fue documentado por el célebre director de cine Lindsay Anderson y el productor Martin Lewis en su película “Foreign skies: Wham! in China” y contribuyó a la fama cada vez mayor de Michael.

Quedaba claro que como compositor y cantante principal, George era el alma y el cerebro, mientras que Ridgeley estaba simplemente para acompañar en las fotos, lo que dio pie a insistentes rumores de una cercana separación, la que no tardó en confirmarse, ya que a finales de ese año Wham! presentaba lo que sería su álbum de despedida.

Llamado “Music from the edge of heaven”, el álbum se convirtió en éxito, aunque la ruptura era cada vez más evidente, ya que la portada presentaba a George dando casi la espalda a Ridgeley y “visiblemente” serio.

No fue hasta el verano de 1986 que la separación definitiva se produjo oficialmente, después de lanzar el sencillo de despedida, “The edge of heaven” y una compilación de sencillos, “The final”, además de un concierto en el estadio de Wembley que incluyó el estreno mundial de la película en China.

La sociedad de Wham! terminó oficialmente con el éxito comercial en el sencillo “Where did your heart go?”, que alcanzó el puesto número uno en las listas del Reino Unido en noviembre de 1986.

Tras el rompimiento de Wham!, George Michael comenzó su carrera en solitario con la convicción de lograr fama con éxitos que lo acreditan como uno de los intérpretes más relevantes y difundidos de la música.

El comienzo de su carrera en solitario, al principio de 1987, fue un dueto con Aretha Franklin. “I knew you were waiting (for me)” fue el proyecto que ayudó a lograr la ambición de Michael cantando con uno de sus artistas favoritos, y se obtuvo el número uno tanto en el UK Singles Chart y el Billboard Hot 100.

Con esta canción, Michael ganó un premio Grammy en 1988 a la Mejor Interpretación R&B-Dúo o Grupo con Vocal, convirtiéndose en su tercer año consecutivo de número uno en solitario en el Reino Unido, a partir de “Careless whisper” y “A different corner”.

Durante el otoño de 1987, Michael publicó su primer álbum en solitario, “Faith”, que se convirtió en un éxito de ventas en ambos lados del Atlántico, tanto en el Reino Unido como en Estados Unidos.

Parte de la fama se debió a un hábil cambio de imagen: George optó por un “look” más agresivo, con barba de varios días, pendientes, gafas y pantalones negros.

El primer sencillo del álbum fue “I want your sex”, que fue censurado por su fuerte carga sexual y que truncó su sucesión de números uno en el Reino Unido.

A pesar de esto, “Faith” lo hizo ganador de un Grammy y lo colocó como uno de los compositores en “la onda” de los años 80, tras vender más de 10 millones de copias y ubicar los temas, el que da título al disco, “Father figure”, “One more try” y “Monkey”, en el primer sitio de las listas de Estados Unidos.

A pesar de los éxitos, George no estaba cómodo con la industria discográfica que le rodeaba y que condicionaba su creatividad.

En 1990 publicó el disco “Listen without prejudice Vol. 1”, un disco mucho menos comercial a diferencia de “Faith”, que no fue muy apoyado en términos de publicidad, debido a esta situación y las críticas de Michael, Sony lo mantuvo inactivo en los siguientes cinco años.

En 1991 George lanzó una autobiografía titulada “Bare” a través de Penguin Books que él co-escribió con Tony Parsons.

En ese mismo año conoció al brasileño Ansellmo Felepa con quien mantuvo una relación amorosa hasta la muerte de éste, en 1993.

En 1992, George participó en el concierto en honor a Freddie Mercury, junto con celebridades como Elton John y David Bowie, entre otros.

En 1993 abandonó el sello Sony Music y entró a la compañía Virgin, donde no alcanzó las altas ventas de que había disfrutado en su anterior compañía.

Ya en esta casa discográfica sacó “Older”, álbum que fue considerado por la crítica una de las producciones del músico más logradas, con temas como “Jesus to a child” y “Fastlove”, número uno en las listas británicas.

En 1997 fundó su sello, Aegean Records; sin embargo, luego retornó a Sony Music, donde fue recibido con vítores por sus grandes éxitos musicales y ventas de discos en más de 15 años de carrera musical.

En 1998 fue arrestado por actos lascivos en un baño público en Beverly Hills, California, tras ese incidente Michael reveló su homosexualidad, además de que hizo pública la relación que mantenía con Kenny Goss.

Tras un largo periodo de descanso y los escándalos que opacaron su carrera, volvió con “Patience”, álbum en el que trabajó más de dos años; el sencillo “Amazing” se convirtió en líder en ventas.

En ese mismo año Michael fue declarado el artista británico con mayor presencia en la radio de los últimos 20 años.

En 2005 participó en el concierto “Live 8” al lado de Paul McCartney con el tema “Drime my car”.

En 2006 inició una gira de conciertos llamada “25 live tour, con la cual celebró su 25 aniversario en el mundo de la música; recorrió varios países europeos, entre ellos España.

En mayo de 2007, como una continuación del “tour” pasado, el cantante inició una nueva gira en grandes estadios llamada “25 live stadium tour”, que lo llevó a gran parte de las capitales europeas.

En la primavera de 2008, George Michael anunció su intención de retirarse de los escenarios, argumentando circunstancias de edad y un deseo de mayor estabilidad en su vida privada.

En 2010, el cantante quien es uno de los 10 músicos más ricos del Reino Unido, con una fortuna estimada en 100 millones de euros, compró una residencia de lujo en Sydney, con valor de 3.57 millones de euros.

Días antes fueron subastados artículos que el artista donó en apoyo a la Fundación Nordoff Robbins, que respalda a gente de escasos recursos.

En 2011, luego de tres años de ausencia, Michael volvió a la escena discográfica con “Symphonica: The orchestral tour”, una gira de 47 conciertos en 15 países europeos, acompañado por una orquesta sinfónica.

El ex líder del desaparecido grupo Wham! interpretó una cuidada selección de sus canciones, que incluyó los grandes éxitos de su carrera de cerca de 30 años, además de algunos de sus temas favoritos interpretados por otros artistas.

Asimismo, el cantante tiene la intención de grabar un nuevo disco durante los descansos de su “tour”, con el cual visitará lugares como la Ópera Garnier de París, el O2 Arena de Berlín, la Piazza Santa Croce de Florencia y el legendario Royal Albert Hall de Londres, entre otros.

En septiembre de 2012 Michael retomó su carrera musical a través de un concierto en Viena, para dar continuidad a la promoción de “Symphonica”, interrumpida en noviembre pasado en esta misma ciudad.

En dicho recital Michael tuvo como invitados especiales al personal del hospital donde permaneció luego de sufrir una neumonía.

Dicho concierto también tuvo como objetivo recaudar fondos que fueron destinados a un proyecto que investiga el cáncer de pulmón.

En ese mismo mes anunció que su gira por Australia tendría que ser cancelada debido a problemas de ansiedad que padeció después de una neumonía, a los cuales se enfrentó en 2011.

En 2013, los escándalos continuaban para Michael, quien en mayo fue ingresado a un hospital londinense debido a un accidente automovilístico.

El cantante estuvo implicado en otro incidente de tráfico en septiembre de 2010, cuando fue condenado a ocho semanas de prisión tras estrellar un Range Rover contra una tienda al norte de Londres.