Prisión domiciliaria

El pasado 15 de diciembre, después del mediodía, emepezó a correr la noticia de que Mario Ernesto Villanueva Madrid El Chueco, abandonó la prisión de Lexington en el estado de Kentucky, Estados Unidos, a las 14:04 horas, tiempo local. Presurosos, algunos conductores de programas radiofónicos o televisivos, difundieron la especie de que en unas cuantas horas el convicto estaría pisando el territorio nacional. Fue un ardid para mantener la atención de su audiencia.

Carlos Mario Villanueva Tenorio, hijo del sentenciado, aclaró que “la deportación a México podría tardar entre una y tres semanas, debido a que al salir de prisión será entregado primero a las autoridades migratorias de aquel país, quienes gestionarán su retorno”. Sobre el asunto, la Procuraduría General de la República (PGR), dejó en claro que Mario Ernesto -a quien se acusa de haber trabajado para Amado Carrillo Fuentes, el extinto líder del cártel de Juárez- tiene pendiente en México una condena de 22 años más de cárcel por lavado de dinero y fomento al narcotráfico.

Este personaje forma parte de la cauda de políticos que han entregado malas cuentas a sus coterráneos. Se graduó como ingeniero agrónomo, pero desde muy joven se integró como militante al Partido Revolucionario Institucional (PRI). Entre 1993 y 1999 fue gobernador del estado de Quintana Roo. Al terminar su mandato, las autoridades estadunidenses comenzaron a presionar al gobierno mexicano para que lo detuviera y lo enviara a la Unión Americana. Villanueva permaneció prófugo de 1999 a 2001. Finalmente fue capturado y puesto a disposición de la autoridad ministerial.

Es muy sonada la versión de que el entonces mandatario priista recibía hasta 500 mil dólares por cada cargamento que el cártel del Señor de los Cielos enviara a la entidad caribeña. La labor del gobernador consistía en no interferir en las actividades del grupo delictivo: un dejar hacer, dejar pasar a la mexicana.

El hijo del otrora político cercanísimo a Carlos Salinas de Gortari, es diputado local -hijo de tigre, pintito- considera que su padre arribará a tierras mexicanas antes del 15 de enero próximo y que debe llegar a una cárcel de mediana seguridad y que, en caso de llegar a un penal federal, “solicitará su traslado al Cereso de Chetumal o bien al Reclusorio Norte de la Ciudad de México, porque de ahí fue extraditado”.

En la agenda del legislador local figura la petición de indulto o arresto domiciliario para su progenitor, debido a sus precarias condiciones de salud. Argumenta que ninguna cárcel en México tiene las instalaciones adecuadas para prevenir el riesgo de que su familiar pierda la vida. Cita líneas relevantes del artículo 55 del Código Penal Federal: “La prisión domiciliaria es para los reos mayores de 70 años con enfermedades graves o terminales, y cuando la privación de la libertad le impida recuperarse o tratar su dolencia…” El Chueco frisa los 68 abriles.

Al parecer, la maestra Elba Esther Gordillo Morales va dejando buena escuela. Ella, movió sus influencias y, en un dos por tres, dejó la celda de la prisión femenil de Santa Martha Acatitla. La alternativa para atenderla de su hipocondría perenne fue trasladarla a la enfermería del reclusorio, de donde fue llevada a un hospital particular. Los abogados de la ex lideresa magisterial han hecho circo, maroma y teatro para lograr que su defendida pase sus “últimos” días en una de sus múltiples propiedades. Hasta la fecha, no le hasido concedida esa gracia. La enferma-reclusa ya le pisa los talones a los 73 de sobrevivencia.