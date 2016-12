5 ejercicios cerebrales para reforzar la mente 1/2

Traducción: Alfonso López-Collada

¿Qué puede hacer para reforzar su mente? Parte 1 de 2

Aunque tal vez sepa que necesita ejercitar su cuerpo, ¿sabía que también podría ser importante ejercitar su mente? Tal vez haya oído el refrán “lo que no se usa se atrofia”. Muchos investigadores están convencidos de que esta máxima se aplica a la salud del cerebro.

El entrenamiento del cerebro está causando furor hoy en día, frecuentemente promocionado como una manera de agudizar la mente e incluso elevar la inteligencia. Aunque muchos científicos opinan que lo que se dice sobre el entrenamiento cerebral es exagerado y equivocado, hay abundantes investigaciones que sugieren que cierto tipo de actividades pueden ser benéficas para la salud cerebral.

La plasticidad del cerebro le permite adaptarse y cambiar, incluso cuando envejecemos. Conforme aprendemos cosas nuevas creamos y reforzamos las rutas y las redes neuronales. Esto ayuda a fortalecer el cerebro, pero también puede ayudar a hacerlo más flexible y adaptable a los cambios.

Mientras que los investigadores siguen debatiendo sobre si el entrenamiento cerebral podría volvernos más listos, los expertos coinciden en que los desafíos y los nuevos ejercicios cerebrales pueden servirle para proteger y reforzar su mente.

Se realizó un amplio estudio entre más de 2,800 participantes de 65 años y más, quienes se ocuparon en una de tres diferentes formas de entrenamiento cerebral. Estos entrenamientos incluyeron entrenamientos en velocidad de procesamiento, en memoria y en razonamiento.

Los investigadores encontraron que los sujetos del grupo de velocidad de procesamiento obtuvieron los mayores beneficios, posiblemente debido a que el entrenamiento abarcó un patrón más amplio de activación cerebral. De cualquier manera, los tres grupos se beneficiaron debido a la protección de la disminución cognitiva relacionada al avance de su edad, hasta durante cinco años después del estudio.

Está claro que ciertas actividades mentales pueden dar importantes beneficios al cerebro

Ahora abordemos el tema de algunos ejercicios que puede hacer usted en casa. No están diseñados para hacerle más inteligente, pero verá que siente una mayor agudeza mental y mayor fuerza cognitiva si los practica regularmente.

Mañana: Una de las mejores maneras de fortalecer su mente que hay exige algo de compromiso de su parte, pero también es una de las más efectivas y gratificantes. Entérese de qué necesita hacer para tener su cerebro en plena forma.

Referencia:

Wolinksy, F.D., Unverzagt, F.W., Smith, D.M., Jones, R., Stoddard, A., & Tennstedt, S.L. (2006). The ACTIVE cognitive training trial and health-related quality of life: Protection that lasts for 5 years. The Journals of Gerontology, Series A: Biological Sciences, 61(12), 1324-1329.

Artículo de Kendra Cherry, revisado por la barra de médicos certificados de verywell.com. / Trad.: Alfonso López-Collada