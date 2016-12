Elton John encabeza tributo a George Michael tras su inesperada muerte

Londres.- Los tributos en las redes sociales tras la inesperada muerte del músico británico George Michael, quien falleció ayer a los 53 años de edad, los encabeza Elton John en donde expresó su tristeza por la muerte de su “querido amigo”.

“Estoy profundamente conmocionado. He perdido a un querido amigo -el más amable, con el alma más generosa y un artista excelente”, señaló.

Madonna escribió “adiós amigos, otro gran artista nos deja”.

La banda Duran Duran manifestó en Twitter “2016- la pérdida de otra alma talentosa”.

La cantante Kylie Minogue y Sam Smith escribieron sus propios tributos en las redes sociales: “Gracias por tu música, magia y los recuerdos”, señaló Minogue.

“Yo no sería el artista que soy si no fuera por ti”, comentó Smith, conocido por éxitos como Stay with me.

Tras conocerse la noticia de su muerte sus fans comenzaron este lunes a depositar ramos de flores y mensajes en las afueras de su casa en el barrio de Highgate en el norte de esta ciudad.

El exvocalista de ¡Wham!, quien inició su carrera en los años 80’s, se lanzó a la fama con éxitos como “Wake me up before you go go” junto con Andrew Ridgeley.

Ridgeley fue unos de los primeros en rendirle tributo en las redes sociales: “Desconsolado con la muerte de mi querido Yog”.

La prensa británica calificó a Michael como un ícono del pop y un gran activista por los derechos de los homosexuales.

El músico, quien falleció ayer a los 53 años de edad, mantuvo en secreto sus preferencias sexuales hasta 1998.

En una entrevista en 2007 señaló que había mantenido su sexualidad en secreto porque “mi madre aún estaba viva y cada día hubiera sido una pesadilla para ella el saber a lo que me hubiera podido exponer”.

El cantante de pop murió ayer “pacíficamente en su casa” en el poblado de Goring, en Oxfordshire, anunció su publicista.

“Es con gran tristeza que puedo confirmar que nuestro querido hijo, hermano y amigo George murió pacíficamente en su casa en la Navidad”, señaló.

Last Christmas fue uno de los temas más exitosos con ¡Wham!, mientras que como solista se lanzó a la fama mundial con Careless Whisper, seguidos de One More Try y Faith, entre otros.

El músico de origen griego que nació con el nombre de Georgios Kyriacos Panayiotou, vendió 100 millones de discos en su larga carrera musical.

