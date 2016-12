Carl Sagan, a veinte años de su muerte

Por Carlos Arturo Baños Lemoine.

Profesor UAM-Xochimilco y UPN-Ajusco

El pasado 20 de diciembre, Carl Edward Sagan cumplió 20 años de fallecido. La conmemoración pasó casi desapercibida en un mundo en donde el pensamiento mágico-religioso continúa bien empotrado, en donde el pensamiento científico sigue siendo una práctica poco común, y en donde la crítica intelectual está satanizada, por incómoda.

El “hombre-masa” de nuestros tiempos es un devoto de la estupidez y de lo “políticamente correcto”, así que no toma posturas propias y tiende a acoplarse al discurso dominante, hegemónico, popular o de fácil digestión.

Yo admiro y respeto a pocas personas. Carl Sagan es una de ellas.

Sagan fue, esencialmente, un astrofísico y un extraordinario divulgador de la ciencia. Fue el creador de la magnífica serie de TV llamada Cosmos (1980), que muchos chamacos mexicanos disfrutamos a través del Canal 8, de Televisa, cuando esta empresa, en los tiempos de “El Tigre” Azcárraga, abría generosos espacios para la ciencia y la cultura, aunque ustedes no lo crean.

Sagan tuvo el gran tino de allegarles la ciencia a grandes sectores de la sociedad, en un lenguaje sencillo y con exposiciones atractivas, sin perder rigor demostrativo. ¡Sagan, simplemente, era un chingón!

Nos enseñó que el aprendizaje y el disfrute de la ciencia pueden ser interesantes, apasionantes y hasta divertidos. Sus exposiciones nos llevaban de la mano por el universo todo, desde las grandes galaxias hasta los más diminutos microbios. A partir de interrogantes sencillas, Sagan lograba armar ideas, conceptos y argumentos que nos permitían comprender mejor qué era el cosmos y cómo funcionaba.

El magnífico maestro Carl Sagan fue un promotor incansable de la ciencia, es decir, del conocimiento sistemático, verdadero y demostrable por vía empírico-racional a partir de los siguientes supuestos incontestables: a) la realidad existe, b) la realidad presenta regularidades en su desenvolvimiento, y c) las regularidades de la realidad pueden ser comprendidas por la mente humana y pueden ser aplicables para beneficio de la humanidad.

Justo por esto, Sagan fue un acérrimo enemigo de los dogmatismos, los absurdos y la sinrazón. No se llevaba bien con las religiones ni con los sistemas de pensamiento similares a ellas. Siempre nos advirtió sobre la existencia perniciosa de las pseudo-ciencias, esas cosas que parecen ser ciencia pero que no lo son en realidad.

Sagan nos enseñó una respetabilísima idea: no lo sabemos y por ello debemos seguir investigando. El estimable científico nos enseñó que son muchas las incógnitas que siguen vivas en el mundo de la ciencia, y que no debemos aceptar respuestas simplonas ni babosas. Mejor sería no tener respuesta y decir humildemente “no lo sé, sigamos investigando”.

Fue un gran inspirador de proyectos de investigación serios y de largo aliento, a sabiendas de que muchos de los problemas científicos sólo se resuelven a través del esfuerzo de múltiples generaciones de investigadores.

Jamás se negó a la búsqueda de inteligencia extraterrestre (Proyecto SETI), pero siempre mantuvo un espíritu escéptico y se negaba a ver alienígenas detrás de cada asteroide, como muchos oportunistas que se aprovechan de la ignorancia ajena.

Sagan fue uno de los primeros científicos que prendió los focos rojos con respecto al efecto invernadero, y fue un defensor de la legalización de la marihuana, para usos medicinales y lúdicos. Él mismo fue un consumidor de la yerba.

Su innegable nivel intelectual fue reconocido por propios y extraños. El mismísimo Isaac Asimov, de suyo un tipo genial, reconocía que el intelecto de Sagan estaba por encima del suyo.

Su obra no tiene desperdicio alguno, y uno de los más grandes placeres que he tenido en mi vida profesional ha sido el de divulgar la obra del insigne Carl Sagan, esto a través de la docencia que ejerzo en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, en donde he impartido, en múltiples ocasiones, el Tronco Interdivisional (TID), cuya antología oficial incluye material saganiano.

“Hasta se transforma, profe”, me dijo alguna vez un estudiante. Y así es, en efecto. Cuando expongo a Carl Sagan me exalto al grado del éxtasis, porque siempre me satisface sobremanera exponer la obra de un gran pensador. Sagan lo es, sin lugar a dudas.

Es una pena que, desafortunadamente, la obra saganiana no cale hondo en el intelecto de muchas personas, las cuales terminan siendo seducidas por mitologías contemporáneas, como el socialismo, ciertas versiones de la psicología, el feminismo, la ideología de género, la postmodernidad, etc.

Y a veinte años de la muerte de un hombre tan prominente y talentoso, como Carl Sagan, hagámonos un favor y leamos algo de su obra… ¿Qué tal El mundo y sus demonios? ¡Ah, un libro de reputísima madre!

http://paranoideo.com/upload/carl_sagan_-_mundo_demonios.pdf

¡Maestrazo Carl Sagan… va por usted!

Muchas gracias, maestro, por inspirarnos y por advertirnos que el camino de la ciencia es un camino empedrado y de subida.