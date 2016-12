Ajustes al precio de las gasolinas no aumentarán la inflación:SHCP

México.- El gobierno federal se mantendrá vigilante de que la fluctuación en el precio final de las gasolinas no se traduzca en un proceso desordenado de incremento de precios, pues no hay razón para que así sea, aseveró el secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade Kuribreña.

En entrevista con Yuriria Sierra para Imagen Noticias, resaltó que el nuevo esquema para el precio de las gasolinas tendrá un impacto transitorio sobre la inflación, pero al cierre del próximo año se ubicará de nuevo en la meta del Banco de México (Banxico) de 3.0 por ciento +/- un punto porcentual.

Enfatizó que el gobierno federal cuidará que la liberalización del precio de las gasolinas no se traduzca en un incremento general de precios, y se mantendrá atento a través de la Profeco y en dialogo con los diversos sectores.

El titular de la Secretaría Hacienda y Crédito Público (SHCP) sostuvo que se trató de una decisión responsable y de cuidado de las finanzas públicas del país, ante el actual contexto internacional, y nada tiene nada que ver con la reforma energética.

“México va a ser, después del ajuste, uno de los países en donde el incremento haya sido el menor y en donde el precio final al consumidor se encuentre entre los más competitivos del mundo”, subrayó.

Meade Kuribreña dijo que no se puede controlar el precio del petróleo en el mundo, pues si sube, no hay manera de que, sin subir impuestos o sin hacer recortes importantes en el gasto, “artificialmente mantengamos el precio de la gasolina baja, eso no lo puede hacer México ni ningún país en el mundo”.

Recordó que el precio de la gasolina subió en todas partes del mundo y México era de los pocos países junto con Corea del Norte, por ejemplo, que tenía un solo precio, por lo que se tomó la decisión, hace años, de que hubiera competencia en el sector de las gasolineras.

Finalmente, el secretario de Hacienda rechazó que se trate de un gasolinazo, pues eso era cuando el gobierno decidía en cuánto vender, sin importar el precio del petróleo.

NTX