2016, año de luto en la música por muertes de Prince, David Bowie y Juan Gabriel

México. El mundo de la música resultó notoriamente afectado este 2016 con el fallecimiento de personalidades como David Bowie, Prince, Isao Tomita, Juan Gabriel, Merle Haggard, Leonard Cohen, Leon Russell y George Michael, así como el productor George Martin.

Maurice White, Leandro “Gato Barbieri, Keith Emerson, Billy Paul y Pete Burns son otros de los destacados músicos cuya vida y producción finalizó este año que hoy concluye.

ENERO

Robert Stigwood: productor y manager de grupos como Cream y The Bee Gees, estuvo detrás de éxitos como “Vaselina” y “Fiebre del sábado en la noche”. Nació el 16 de abril de 1934.

Craig Strickland: cantante de country. Su cuerpo fue recuperado cerca de Kaw Lake, Oklahoma, donde había sido visto por última vez el 27 de diciembre de 2015, durante un viaje de caza de patos con su amigo Chase Morland durante el cual se desató la tormenta “Goliath”. Nació el 2 de junio de 1986.

Troy Shondell, cantante estadunidense cuyo verdadero nombre era Gary Wayne Schelton. Su mayor triunfo fue “This tome (we´re really breaking up”) que vendió más de tres millones de discos. Nació el 14 de mayo de 1939.

Kitty Kallen: cantante estadunidense de grandes bandas como las de Tom Dorsey. Artie Shaw y Harry James en los años 40 y 50. Destaca su tema “Little things mean a lot”. Nació el 25 de mayo de 1922.

David Bowie: músico británico, ícono de la cultura pop cuyo verdadero nombre era David Robert Jones y su alter ego era “Ziggy Stardust”. Actuó en la película “Laberinto” y “La última tentación de Cristo”, además tuvo éxitos como “Space oddity”, “Fame” y “Let´s dance”, vendió 140 millones de álbumes en todo el mundo. Falleció de cáncer. Nació el 8 de enero de 1947.

Michael Galeota: actor de la serie de Disney “The Jersey” y de la película para televisión “Clubhouse Detectives”. Nació el 28 de agosto de 1984.

René Angelil, cantante, músico y mánager canadiense. Casado con la cantante Celine Dion, a quien representa desde 1980. Nació el 16 de enero de 12942.

Glenn Frey: guitarrista, cantante, compositor y miembro fundador del grupo The Eagles. Sufría artritis reumatoide, colitis ulcerativa y neumonía Nació el 6 de noviembre de 1948.

Paul Kantner: cofundador, guitarrista, compositor y vocalista del grupo Jefferson Airplane. Nació el 17 de marzo de 1941.

FEBRERO.

Maurice White: músico, compositor y fundador del grupo musical Earth, Wind & Fire. Sufría Parkinson. Nació el 19 de diciembre de 1941.

Joe Dowell: cantanta estadunidense. Conocido por temas como “Wooden heart”, “The Bridge of Love” y “Little Red Rented Rowboat”. Nace el 23 de enero de 1940.

Dan Hicks: líder de la banda Dan Hicks and his hot licks, fallece por cáncer de garganta e hígado.

Denise Katrina Matthews: cantante canadiense del grupo femenino Variety 6. También publicó discos en solitario con éxitos como “Pretty Mess” y “Mechanical Emotion”. Además, apareció en películas como “El último dragón”, “52 vive o muere” y “Acción Jackson”. Tuvo un fallo renal y una enfermedad abdominal Nació el 4 de enero de 1959.

Yolande Betbeze Fox: cantante estadunidense. Ganadora del concurso Miss América en 1951, se le recuerda por negarse a desfilar en traje de baño y por lo cual rompe su contrato. Activista contra la pena de muerte y a favor de los derechos civiles. Produce obras en Broadway. Nace el 29 de noviembre de 1928.

Fallece el cantante y compositor de country James Hugh Loden, mejor conocido como Sonny James. Apodado “El caballero del sur” “Young love” fue el primero de sus 20 temas que logró poner en el tope de las listas de popularidad. En 2007 ingresa al Salón de la Fama del Country. Nace el 1 de mayo de 1928.

Lennie Baker, cantante y saxofonista estadunidense. Comenzó su carrera en el grupo “Danny & The Juniors, pero alcanzó la fama con Sha Na Na que aparece en el filme “Vaselina” tocando el tema “Blue moon”. Nació el 18 de abril de 1946.

MARZO

Joey Martin Feek: cantante del grupo Joey+Rory. Muere de cáncer cervical. Nació en septiembre de 1975.

George Martin: productor británico. Conocido como “el quinto Beatle” intervino en casi todos los discos del cuarteto de Liverpool, de los cuales 23 alcanzaron el número uno en las listas de popularidad en Estados Unidos y 30 en Gran Bretaña. Nació el 3 de enero de 1926.

Jon English: cantante australiano. Muere tras ser operado de un aneurisma aórtico Nació el 26 de marzo de 1949.

Keith Emerson: miembro fundador y tecladista del grupo Emerson, Lake and Palmer. Considerado una leyenda del rock progresivo. Nació el 2 de noviembre de 1944.

Gogi Grant: cantante estadunidense. Recordada por destronar a Elvis Presley del primer sitio de la lista Billboard de 1956 con su canción “Tha wayward wind”. Son famosos sus temas “Suddenly there’s a valley “, “The one I love belongs to somebody else”, entre otros. Nació el 20 de septiembre de 1924.

Frank Sinatra Jr: cantante estadunidense. Hijo del mítico intérprete y actor Frank Sinatra, murió por un paro cardiorrespiratorio mientras estaba de gira. Publicó seis discos durante su carrera, entre ellos “That face!” y “Young love for sale”. Nació el 10 de enero de 1944.

Phife Dawg: cantante de rap estadunidense cuyo verdadero nombre es Malik Isaac Taylor. Fundador del grupo de hip-hop A tribe called Quest también conocido como “Five Foot Assassin”. Nació el 20 de noviembre de 1970.

ABRIL

Leandro “Gato Barbieri: músico argentino. Considerado uno de los saxofonistas más importantes del mundo, representante del jazz latino, hizo varias bandas sonoras para películas como “Último tango en París”, además de contar con una amplia producción discográfica.

Merle Haggard: cantante y compositor de country, en el que era una leyenda. Destacan sus temas “I’m a lonesome fugitive”, “Okie from Muskogee”. Nació el 6 de abril.

David Gest: productor musical estadunidense y promotor de conciertos. Exesposo de Liza Minelli. Produjo en 2001el especial de música “Michael Jackson: celebración del 30 aniversario”, el más visto de la historia de Estados Unidos. Nació el 11 de mayo de 1953.

Prince: cantante y productor estadunidense de nombre Prince Rogers Nelson. Ícono de la cultura pop, combinó varios géneros musicales en discos como “1999”, “Purple Rain” y “Sign O’ the times”, entre otros. Ganador de siete premios Grammy. Nació el 7 de junio de 1958.

Lonnie “Mack” McIntosh: cantante y músico estadunidense de jazz, rock y country, resalta por su aportación del uso protagonista de la guitarra eléctrica en el rock. Es recordado por los instrumentales “Memphis” y “Wham!”. Nace el 18 de julio de 1941.

Billy Paul: cantante de jazz y soul. Ganador del premio Grammy por el tema “Me and mistress Jones”, uno de los máximos exponentes del “sonido Filadelfia”. Nació el 1 de diciembre de 1934.

MAYO

Isao Tomita: músico japonés, pionero e impulsor de la música electrónica. Destaca por el uso que dio a los sintetizadores. Su disco “Snowflakes are dancing” es considerado uno de los mejores de ese género. Compositor de música para series de televisión, películas y filmes de animación. Nació el 22 de abril de 1932.

21- Nick Menza: baterista estadunidense. Colaboró con la banda Megadeth. Murió de un ataque cardíaco mientras tocaba con su banda band OHM. Nació el 3 de julio de 1964.

Julius LaRosa: cantante estadunidense. Destacan sus éxitos “Ey, cumpari”, “Domani” y “Anywhere I wander”. El 19 de octubre de 1953 fue despedido por el presentador Arthur Godfrey cuando estaba al aire su programa de televisión, humillación que le generó más fama al intérprete. Nació el 2 de enero de 1930.

Mike Barnett: cantante y director de iluminación estadunidense cuyo verdadero nombre era Roy Barnett. Cofundador del grupo “The Lettermen”. Gana un Emmy por la mejor iluminación a un programa de televisión “You cannot take it with you” en 1979.

JUNIO

Christina Grimmie: cantante estadunidense surgida de un concurso de canto por televisión. Recibió varios disparos durante una presentación de Orlando. Nació el 12 de marzo de 1994.

Alejandro “Jano” Fuentes: cantante mexicano. Conocido por su participación en el concurso “La Voz México” en 2011. Falleció tras recibir varios balazos durante un tiroteo en Chicago, Estados Unidos. Nació el 16 de junio de 1971.

Lou Pearlman: creador de bandas de chicos como Backstreet boys y N SYNC. Fallece en prisión, a la que fue condenado a pasar 25 años por participar en un fraude masivo conocido como esquema Ponzi. Nace el 19 de junio de 1954.

Matt Roberts: exguitarrista del grupo 3 Doors Down, que tuvo éxitos como “Kryptonite” y “Be like that”. Nació el 10 de enero de 1978.

Douglas Brooks, mejor conocido como Swipey: rapero de 18 años asesinado a balazos. Trabajó con artistas como Wale y Fat Joe.

JULIO

Teddy Rooney: músico y actor estadunidense, hijo del célebre Mickey Rooney. Bajista de The Rooney Brothers e integrante de The Yellow Pages. Actuó en “General Electric Theater”, un episodio de la serie “Playhouse 90”, así como en los filmes “Andy Hardy comes home”, “It happened to Jane” y “Seven ways from sundown”, así como en diversas series de televisión. Nació el 13 de abril de 1950.

Danny Smythe: músico fundador y miembro de la agrupación Box Tops, surgida tras la disolución de The DVilles y que tuvo éxitos como “The letter” y “Cry like a baby”. Nació el 25 de agosto de 1948.

Bonnie Brown: cantante que integra con sus hermanos el grupo The Browns, que lanzan temas como “The three bells”, “Looking back to see” y “I hear the bluebirds sing”. En 2015 la agrupación es inducida al Salón de la Fama del Country. Nació el 31 de julio de 1938.

AGOSTO

Pete Fountain: músico de jazz cuyo verdadero nombre es Pierre Dewey LaFontaine, Jr. Clarinetista virtuoso de estilos como dixieland, pop jazz y honky-tonk jazz, tocó con Al Hirt y la orquesta de Lawrence Welk. Nació el 3 de julio de 1930.

Glenn Yarbrough: cantante. Solista y miembro fundador del trío folk The Limeliters con el cual obtiene fama con temas como “Baby, the rain must fall”. Nació el 12 de enero de 1930.

Ralph Stanley: leyenda del blugrass, tocaba banjo y era conocido como “el pionero de la música de los Apalaches”. Conocido como líder de la agrupación Clinch Mountain Boys, cobró más fama con la película “O brother, where art you?” Nació el 25 de febrero de 1927.

Mack Rice: cantautor estadunidense de soul. Son famosos sus temas “Mustang Sally”, “Cheaper to keep her” y “Respect yourself”, que coescribió con Luther Ingram. Nació el 10 de noviembre de 1933.

Juan Gabriel: cantautor mexicano. Su nombre real era Alberto Aguilera Valadez, apodado “el divo de Juárez”. Uno de los más grandes compositores mexicanos, hizo baladas, rancheras, boleros, norteñas, chicanas, salsas, sones de mariachi, música de banda sinaloense, disco, pop y hasta canciones de cuna. Nació el 7 de enero de 1950.

Scotty Moore: guitarrista, mánager e ingeniero de sonido estadunidense. Conocido por ser el primer guitarrista y mánager de Elvis Presley. También colaboró con Ringo Star, Dolly Parton, Bob Hope y Johnny Cash. Incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll. Nació el 27 de diciembre de 1931

SEPTIEMBRE

Shawty Lo: rapero de 40 años cuyo verdadero nombre era Carlos Walker, murió en un accidente automovilístico. Famoso por su tema “Dey know”. Fundó el grupo D4L que destacó por su tema “Laffy taffy”. Nació el 22 de marzo de 1976.

Jean Shepard: cantante y compositor estadunidense cuyo verdadero nombre era Olli Imogene Shepard. Pionera en la música country para mujeres, también destacó en el género honky-tonk. Grabó 24 álbumes de estudio. Nació el 21 de noviembre de 1933.

OCTUBRE

Pete Burns: cantante británico fallecido por un paro cardiaco. Cantante del grupo Dead or Alive, famoso por temas como “You spin me round like a record”. Fue llamado “el hombre de las mil caras” por sus continuas operaciones estéticas. Nació el 5 de agosto de 1959.

Bobby Vee: cantante estadunidense cuyo verdadero nombre era Robert Thomas Velline. Destacaron sus temas “Take good care of my baby” y “The night has a thousand eyes” entre 38 canciones que estuvieron entre los primeros 100 lugares de las listas de popularidad. Está en el Salón de la Fama del Rockabilly. Nació el 30 de abril de 1943.

NOVIEMBRE

Kay Starr: cantante estadunidense de jazz y pop de gran éxito en los años 40 y 50. Su verdadero nombre era Katherine Laverne Starks. Resaltaron sus temas “The Rock And Roll Waltz” y “Wheel of Fortune”. Nació el 21 de julio de 1922.

Leonard Cohen: Cantante, compositor, novelista y poeta canadiense. Famoso por discos como “Old ideas”, “Various positions” y “You want it darker”, este último lanzado en octubre de este año. Destaca su canción “Hallelujah”. Nació el 21 de septiembre de 1934.

Leon Russell: compositor, cantante y pianista incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll. Resaltan sus obras “Lady Blue”, “A song for you” y “Tight rope” y “Delta Lady”. Nació el 2 de abril de 1942

Holly Dunn: cantante y compositora de country, muere de cáncer de ovario. Ganadora en 1987 del premio Horizon de la Asocaición de Música de Country. Tuvo éxitos como “Daddy´s hand”, “Are you ever gonna love me” y “You really had me going”. Nació el 22 de agosto de 1957.

DICIEMBRE

Grag Lake: cantante e instrumentalista británico, muere de cáncer. Pionero del rock progresivo, formó parte de grupos como King Crimson y Lake & Palmer. Nació el 10 de noviembre de 1947.

Jim Lowe: cantante, músico, disck jockey y experto en música estadunidense. Compuso y grabó música de western y country. Su mayor éxito fue “The green door”. Nació el 7 de mayo de 1923.

Rick Parfitt, guitarrista británico y uno de los miembros históricos de Status Quo, participó en los álbumes “Hello!”, “!Quo” y “On the level”. Nació el 12 de octubre de 1948.

George Michael: músico y cantante británico. Comenzó su carrera en el dueto Wham! Y como solita obtuvo un sinfín de éxitos con temas como “Careless whisper”, “Faith” y “Fastlove”. Vendió más de 80 millones de discos en el mundo y ganó varios premios Emmy. Nació el 25 de junio de 1963.

Fallece el productor y cantautor español Bibiano Morón, quien destaca por su impulso a la música en la llamada La Movida de Vigo. Integrante de las agrupaciones Voces Ceibes y Trenvigo, se le recuerda por temas como “Garda a navalla” o “Can de palleiro”. Comprometido con el movimiento obrero, participa en la fundación del Sindicato Galego de Músicos. Nace el 21 de diciembre de 1950.