A Yuridia le gustaría incursionar en el teatro musical

Acapulco. La cantante Yuridia aseguró que se ha sentido muy cómoda trabajando en Televisa y que aunque no se considera buena actriz, le llama la atención incursionar en el teatro musical.

Por esto mismo uno de sus propósitos es tomar cursos de actuación, pues le gustaría intervenir en este tipo de obras, ya que involucran una de sus grandes pasiones, que es la música.

“Nunca he actuado, excepto en algunos videos musicales, lo he intentado, pero siento que no soy buena actuando”, declaró a los medios.

Respecto a la televisora de San Ángel, comentó que le gusta la atención que ha recibido de todo el personal.

“Me he divertido mucho, sobre todo porque lo más importante es que me sienta a gusto, que no sea atacada o humillada, pero todo está bien”, agregó.

Por otro lado, la ex integrante de “La academia”, quien recientemente cantó en la Mega Feria Imperial, comentó que agradece todo el apoyo y cariño que ha recibido de la comunidad LGBTTI.

“Muchas veces me han defendido, están muy al pendiente de mí, entonces yo siento que les debo mucho”, aseguró Yuridia, quien platicó que hace poco vio a un fan vestido de ella, exactamente con un vestido azul que tiene.

La intérprete, quien dijo que no está segura si aceptaría darle vida a Lupita D´Alessio en una serie sobre su vida, indicó que le fascina ver muestras de afecto de sus admiradores que la han ayudado a salir adelante como artista.