Adán Jodorowsky prepara su debut como cineasta con cinta de horror

México.- Paralelo a su proyecto musical, el compositor Adán Jodorowsky escribe la que será su ópera prima como director de cine, en la que explorará el género de horror.

En entrevista con Notimex, aseguró que decidió enfocarse en el terror porque además de que es un género que le gusta demasiado, “es un terreno de libertad. Con tu imaginación puedes hacer lo que quieras.

“Apenas estoy escribiendo la historia y habrá cementerios, zombies, brujas, esqueletos (…) todo lo que me gusta como rock and roll, música clásica, todo lo que me gustaría ver en una película de terror”, indicó el joven músico, quien lleva 50 por ciento del guión.

Recientemente, Adán y Brontis Jodorowsky, su hermano, presentaron la película “Poesía sin fin”, de Alejandro Jodorowsky, en el Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM).

Se trata de un filme que retrata la juventud de Alejandro Jodorowsky, situada en las décadas de los 40 y 50, en la ecléctica ciudad capital Santiago, cuando decide ser poeta y es insertado, por el destino al círculo artístico más bohemio del momento.

Y es que por aquel entonces conoce a Enrique Lihn, Stella Díaz Varín y Nicanor Parra, entre otros jóvenes del país, artistas prometedores y desconocidos que más tarde se convertirían en titanes de la literatura latinoamericana.