Kristal Silva confía tener digna participación en Miss Universo 2016

México.- Kristal Silva, Nuestra Belleza México 2016, confía en hacer una digna participación durante el certamen de Miss Universo que se celebrará el 30 de enero en Filipinas, el cual aseguró servirá para dar una nueva imagen sobre la mujer.

“Los concursos han cambiado, ya no buscan solamente caras bonitas, sino mujeres que vayan con una preparación en todos los sentidos y eso le da otro valor”, dijo la joven originaria del estado de Tamaulipas, en entrevista con Notimex.

“Ahora no solo se evalúa la belleza física, sino también la preparación, lo que permite que estos concursos sean vistos con otros ojos y muestren a una mujer diferente y con nuevas metas”, explicó.

Destacó que tras un año de preparación se encuentra lista física y emocionalmente para hacer frente a este certamen, en el que espera traerse la corona o por lo menos estar entre los primeros lugares.

“Me he preparado en diferentes disciplinas para hacer frente a este reto, que sé no será fácil”, dijo Kristal, quien este 10 de enero viajará a Filipinas para sumarse a las actividades previas al certamen de Miss Universo que se celebrará el 30 de enero.

Indicó que se encuentra muy comprometida, “considero que tuve una preparación completa que me ayudará, además de que soy muy perfeccionista y me he dado a la tarea de no dejar nada a la suerte.

“Desde que gané el concurso nacional de Nuestra Belleza, me he mentalizado para este momento y espero hacer un buen papel en Miss Universo”, apuntó la joven, quien también desea dedicarse en un futuro a la conducción de televisión.

En caso de que se diera una oportunidad, le gustaría actuar, ya que tras haber vivido toda esta preparación le tomó amor al mundo artístico.

Kristal Silva participará en la 65 edición del certamen de belleza, Miss Universo, en donde competirá con 85 concursantes por la corona de la mujer más bella del mundo.