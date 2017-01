¡El berrinche del comandante Alfa 13 de Naucalpan!

Por Raúl Flores Martínez.

Tal parece que a los comandantes de la policía municipal de Naucalpan, José de Dios Valenzo, con indicativo “Alfa 13” y el comandante Gabriel López Flores con “Alfa 32”, no les gustó que los haya exhibido en este espacio y en otros a nivel nacional en su “movidas”.

De acuerdo a los informes recabados estos dos mandos hicieron tremendo berrinche que haya ahora, no se les ha bajado el coraje por ser exhibidos a nivel nacional haciendo sus “movidas”.

“Movidas” de cobro de piso a comercios establecidos para evitar que sean asaltados, robados o saqueados, “movidas” que van desde los 200 pesos diarios hasta los mil 100 pesos a la semana.

¿A quién le gusta que lo exhiban? Sobre todo a quién le gusta que le tiren un negocio rentable que se dividen entre varios comandantes de la policía municipal de Naucalpan.

Aquí en esta corporación, se cobra hasta por trabajar. Todos cobran una cuota desde el director, subdirector, hasta los guardaespaldas del presidente municipal que tienen el indicativo “Vikingo”.

A continuación dejo la lista de negocios, y montos que cobran los comandantes José de Dios Valenzo, con indicativo “Alfa 13” y el comandante Gabriel López Flores con “Alfa 32”.

Dejo la transcripción, tal cual me hicieron llegar, está ya fue corroborada con algunos dueños de negocios que prefieren el anonimato:

A CONTINUACION SE ENLISTARAN LOS LUGARES Y HUBICACION DE DICHAS RENTAS EN LA COLONIA LOMA LINDA, AMPLIACION LOMA LINDA Y LOMAS DE SAN AGUSTIN .

• CALLE CARRIZAL ESQUINA CAMINO NACIONAL CASA DE COLOR AZUL #14 $900 PESOS

• CALLE CAPULIN ESQUINA AVENIDA DE LAS FLORES PANADERIA Y PASTELERIA CECI $200 PESOS TODAS LAS NOCHES UNA PATRULLA PARADA DE 9 A 10 DE LA NOCHE

• AVENIDA DEL ROSAL ESQUINA CALLE DALIA 3B $1000

• AVENIDA DEL ROSAL ESQUINA CALLE PRIMAVERA CASA DE COLOR ROSA Y MORADA FABRICA DE SILLAS $1000

• CALLE SABINO ESQUINA CALLE EVANO #11B FABRICA DE LADRILLOS DE ALUMINIO $1000

• AVENIDA DEL ROSAL DULCERIA MIMI $1000

• AVENIDA DEL ROSAL PANADERIA LA TRADICIONAL JUNTO A LA MICHOACANA $800

• CALLE CARRIZAL ESQUINA CALLE SAN LORENZO TIENDA DE HUEVO $1000

• CALLE SAN AGUSTIN FRENTE A LA IGLESIA DE SAN AGUSTIN POLLERIA BACHOCO $1000

• CALLE SAN AGUSTIN ESQUINA CALLE CAMINO NACIONAL TIENDA CON RAZON SOCIAL SANDY UNA PATRULLA TODAS LAS NOCHES DE 10 PM A 12 DE LA NOCHE $200 LOMAS DE San AGUSTIN

• CALLE SAN ANTONIO ESQUINA CALLE COMICION FEDERAL DE ELECTRICIDAD FIERRO VIEJO $200 PESOS DIARIOS

• CALLE C.F.E ESQUINA LAS TORRES ATRÁS DE COPPEL PLANTAS DE LUZ ELECTRICA $200 PESOS DIARIOS

• LAS TORRES ESQUINA CALLE EVANO JUNTO AL PARQUE DE AMPLIACION SAN LUIS VIGETAS DE ACERO $200 DIARIOS

• UNA SEÑORA DE NOMBRE FABIOLA $800 TODOS LOS BETAS

• A LA ALTURA DEL PUENTE DE LAS TINAJAS LA REFACCIONARIA AJICSA $800

• AVENIDA DEL ROSAL JUEGOS DE MAQUINAS $500

• CALLE JACARANDAS ESQUINA ORQUIDEA O AVENIDA DEL ROSAL $1000

• PIZZERIA DOMINOS ANTES DE LLEGAR A LA GASOLINERIA DE LOMA LINDA $1000 CADA JUEVES EN LA MADRUGADA Y DOMINGOS

• SEÑORITA LUGARDA $1100 TODOS LOS BETAS

Ante la exhibición de estas pruebas, la pregunta para las autoridades municipales, estatales e incluso las federales, es ¿Qué esperan para cesarlos, investigarlos y consignarlos por diversos delitos.

Si uno como reportero, puede conseguir estas pruebas y testimonios, las autoridades correspondientes, deberían conseguirlas más rápido o será que son parte de la cadena de corrupción que tiene la corporación municipal de Naucalpan.

Por cierto, aclaremos algo. De acuerdo con palabras del propio comandante José de Dios Valenzo, con indicativo “Alfa 13”, este reportero (o sea yo) me comuniqué con él para exigirle 20 mil pesos para darle a conocer quién o quienes me filtraron la información.

Dejo en claro que en este país no todos somos corruptos, no todos robamos, mucho menos nos prestamos a ser parte de la corrupción de este país; hasta el momento no tengo el gusto de haberle marcado a este mando policiaco, no quiero tener el gusto, porque afortunadamente, el alimento que me llevo a la boca, lo que visto e incluso el dulce que me como, lo compro con el dinero que me gano honradamente.

A propósito qué sentirán estos mandos al comprar su comidas con dinero producto de la corrupción.