Lucía Méndez inicia año con actuación en Texcoco y próxima a lanzar CD

México.- Lucía Méndez recibió 2017 con una actitud positiva y cargada de proyectos que iniciarán con una presentación en marzo próximo en Texcoco, planea una gira por América Latina, prepara el lanzamiento de su disco en vivo y está involucrada en el terreno de la repostería.

Visiblemente contenta, la actriz y cantante realizó una convivencia con los medios de comunicación para partir la tradicional “Rosca de Reyes”, que sirvió de pretexto para compartir que ahora incursiona en la repostería.

Lucía Méndez, quien siempre se ha distinguido por su visión empresarial, ahora es socia de Magnolia Bakery, un lugar dedicado a exaltar los sabores de una manera artesanal.

“Estoy contenta con este lugar, es una delicia”, dijo la protagonista de telenovelas como “Vanessa” y “El extraño retorno de Diana Salazar”, quien presumió el establecimiento y las delicias que ahí se elaboran.

Mientras que en la música, Méndez dijo estar lista para regresar a los escenarios el 30 de marzo en Texcoco, actuación que dijo que será inolvidable, pues tiene preparadas varias sorpresas para su público.

“Será una presentación con mucho ilusionismo, donde me verán volar”, expresó Méndez, quien también coordina una gira por varios países de América Latina, de la que no dio muchos detalles porque apenas recibió la invitación.

“Yo con gusto llevo mi música donde me inviten, porque me encanta estar con mi público”, aseguró la intérprete, quien no quiso profundizar sobre el homenaje póstumo que se le rendirá a su compadre, el cantautor Juan Gabriel.

Comentó que no fue invitada, por lo que desconoce quiénes subirán al escenario, “no tengo problema con que no me contemplen, yo recuerdo a mi compadre con mucho cariño y él siempre estuvo conmigo”.