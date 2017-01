Papa conmovido con las historias de afectados por terremoto

Ciudad del Vaticano.- El Papa Francisco se mostró hoy conmovido por las historias de varios sobrevivientes del terremoto que el 24 de agosto pasado afectó varias localidades del centro de Italia y los animó a empezar de nuevo con esperanza.

El pontífice recibió este jueves durante una audiencia en el Aula Pablo VI del Vaticano a unos cinco mil afectados por el movimiento telúrico, que dejó 299 muertos y 388 heridos. Las personas procedían de Amatrice, Nursia y otras poblaciones cercanas.

Algunas personas introdujeron el encuentro con sus testimonios, un matrimonio con sus dos hijos además del sacerdote Luciano Avenati, párroco en Nursia.

“En la situación de ustedes lo peor que se puede hacer es darles un sermón”, indicó el pontífice, improvisando, tras advertir que no iba a pronunciar un discurso y que sólo podía hacer suyas algunas de las palabras expresadas por los damnificados que hablaron.

Recordó que uno de ellos habló de la necesidad de “reconstruir los corazones mucho antes que las casas” y evocó su encuentro con un hombre que conoció en su visita a la zona del desastre, el 4 de octubre pasado, que le dijo: “por tercera voy a construir mi casa”.

“Recomenzar. No dejarse estar y decir: perdí todo, amargarse (…) el dolor es grande, reconstruir con el dolor: las heridas del corazón existen. Reconstruir los corazones no es un ‘mañana será mejor’, no es optimismo. No hay espacio para el optimismo aquí, para la esperanza sí, pero no para el optimismo que es una actitud que sirve poco en un momento, te lleva adelante pero no tiene sustancia”, señaló.

“Hoy se necesita esperanza para reconstruir y eso se hace con las manos, otra palabra que me impactó. Para reconstruir se necesitan el corazón y las manos, nuestras manos, las manos de todos, las manos con las cuales nosotros que Dios, como un artesano, hizo el mundo, las manos que curan”, agregó.

Entonces habló de las manos: de los enfermeros y los médicos que pueden curar, las de tanta gente que ha ayudado a salir de la pesadilla y el dolor, las manos de los bomberos y de quienes dijeron “yo doy lo mejor”.

Más adelante pidió no sumar más heridas a quienes se encuentran afectados, por eso instó a tener “ternura del corazón” para abrir paso a los “milagros” que se dan en medio del dolor: reconciliaciones y el dejar de lado antiguas rencillas para afrontar juntos la situación.

“Ustedes saben que les soy cercano: cuando supe lo que ocurrió esa mañana, apenas me desperté encontré un mensaje donde se hablaba de los dos sismos, dos cosas sentí: (me dije) tengo que ir. Y después sentí dolor, mucho dolor, y con este dolor me fui a celebrar la misa de ese día”, relató.

“Hoy su vida no es la misma: salieron salvos pero perdieron, fueron derrotados. Las heridas se curan, pero las cicatrices quedarán para toda la vida. Y serán un recuerdo de este momento de dolor, será una vida con una cicatriz más”, estableció.