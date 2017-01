Una Pésima Jugada Contra México

Por Jorge Miguel Ramírez Pérez.

He insistido en esta columna que el gobierno central padece problemas financieros mayores y no sabe como financiar su enorme gasto corriente. No soy el único, pero sí uno de los que ha tratado de explicar en un artículo aquí, en otro por allá, el tamaño de la crisis y las razones e hipótesis por las que cayeron en un hoyo profundo. Quiero enumerar algunas, que puedan ayudar a comprender la perspectiva del panorama nacional para los próximos meses y porque no, para considerar lo que se puede esperar en el año 2018 que será el cambio presidencial.

En primer lugar el proceso democrático en México no se completó. Sí existe la democracia en su principal efecto: el electoral; pero no se realizaron los ajustes mayores en el aparato político y administrativo del estado mexicano, para que se hiciera compatible y eficaz la democracia electiva, con un gobierno con un decidido perfil democrático, uno que abandonara los supuestos falsos de la excepcionalidad del nacionalismo revolucionario, como mito irrebatible de altos costos sociales y políticos, no digamos económicos. Y sobre todo la recreación de un sistema distante del autoritarismo centralista.

En segundo lugar la incapacidad para el surgimiento de políticos de la democracia. No los hay en México. Algún gobernante fuera de lo común, que quiere defender los intereses del pueblo es cuestionado de manera implacable. Porque un cambio de sistema político, lo primero que infiere es la salida irreversible de la vieja casta burocrática, que decía representar algo más que la obediencia vertical al autoritarismo. Pero no fue así los viejos clanes, sus familias y sus intereses de latrocinio se quedaron. Y aún más, se fortalecieron en estados y sindicatos, por eso resulta inaceptable que Vicente Fox y el grupo que arribó de manera fortuita, quieran ahora expresarse políticamente, cuando no tuvieron las agallas para sacar de la historia de México a la runfla depredadora.

En tercer lugar ante la cobardía de asumir el gobierno, los últimos presidentes y sus inmensos aparatos burocráticos, no han sido capaces de convencer con argumentos políticos, que el sostenimiento de las privilegios y canonjías del antiguo corporativismo, ya no eran patrocinables, porque el viejo régimen se sostenía como decía Octavio Paz en un ogro filantrópico, que subsidiaba todo sin proyecto sin racionalidad.

Quienes han estado en los gobiernos federales y estatales han operado de espaldas a la realidad del país, muy pero muy atrás de lo que se necesita, ni siquiera se imaginan la realidad, porque todo ese gran conglomerado que se ha enriquecido y ha usufructuado los cargos, no tienen la menor idea de lo que significa gobernar democráticamente, dentro de la ley: sin confundir el gobierno con una empresa patrimonio de su familia, con una banda del crimen organizado, o con una beneficencia, donde hay que andar repartiendo despensas y chucherías; y a eso, le llaman hacer política.

En cuarto lugar los que se han dicho gobernantes agandallándose de los procesos electorales por cierto carísimos, son extremadamente ignorantes y definitivamente no saben de economía y punto. Porque siempre se les barre lo básico. Porque parafraseando a Friedrich Hayeck, hay que entender que el principio económico primordial es razonar a partir de que la riqueza es finita, no infinita. Los recursos no son eternos, se acaban. Los funcionarios no lo han creído, se han apoderado de lo que no es suyo, en especie, dinero y mentalmente: imponen a cada gobierno sobre la burocracia preexistente, un piso encima de cuates, hasta hacer un edificio de inútiles que se quedan, aunque no sirvan. Porque el criterio es que eran, si eran, nada más: los de confianza de los que ya se fueron.

En quinto lugar porque a la gente se le viene diciendo como vienen las crisis y no les importa. Se niegan a usar un poco de su mente en lo que es suyo. Absortos en la frivolidad, desinteresados, preocupados por los quince años de una rancherita, por los chismes del espectáculo, por el futbol y por las fiestas y vacaciones, como menores de edad: los roban y vejan y no saben defenderse. Ni siquiera saben identificar a los verdaderos políticos, de los que a casi ninguno tienen, para que les expliquen y les ofrezcan posibles y racionales soluciones.

En sexto lugar porque todos aspiran a ser corruptos y quieren que algún día: “el compadre de mi compadre, que conoce al compadre del que manda”, los saque de pobres sin esfuerzo, hasta sin compromiso, porque cuando se les demuestra su complicidad, a la caída de los criminales que eran sus valedores, los niegan y traicionan. Ni siquiera saben ser hampones.

En séptimo lugar y no voy abundar más: todos esperan un cambio mágico, rápido, sin dolor, sin costos, con cualquiera que los embelese y les hable bonito, o sepa mentir y mentir hasta el cansancio; alguien que les diga que no hay fijón, que se les van dar apoyos a los futuros votantes, hasta que se agote el dinero y el país se vaya a la bancarrota, como está: debiendo la mitad del Producto Interno Bruto. Algo inaudito.

En síntesis lo que ha sucedido con la gasolina y sucederá con la inflación, o más bien ya sucede, es grave; porque los voceros del gobierno, demuestran que poco saben de gobernar; han fraguado una pésima jugada en frío, sin estrategia, sin tacto, ni soporte, suponiendo tontos a los demás, que entendemos que exprimieron a Pemex hasta la saciedad y que hoy necesitan dinero para cubrir sus gastos onerosos y la campaña política de el Estado de México.

Se ha dicho asimismo, cualquier cantidad de asnadas y mentiras, como esa de que “no tienen porque asustarse”, o sea, paguen y ya; o la del sujeto de lo ambiental, que dijo ahora si, que bueno; esta medida va ayudar a que el calentamiento global no se agrave….

Solo han dado lugar a la ira social en 30 entidades y a que se evidencie el vacío que solo algunos observábamos y hoy es claro para todos.

Y en un oportunismo ramplón, se apuntan los del lumpen, que llaman a la rebelión, aunque tal vez no hayan asistido a la primaria, y no puedan tratar de expresar algo más, que majaderías en su odio a las autoridades.

Ojalá recuerden los priístas lo que les advirtió Reyes Heroles, y no se produzca lo que temía: despertar al México bronco…

¿Porqué entonces que van hacer?