Éramos muchos y parió la abuela

Por Miryam Gomezcésar.

2017 inicia un año violento no sólo por el gosolinazo que cimbró a los resistentes mexicanos de por sí enojados por lo agresivo del constante ajuste al costo de los energéticos. La reacción de muchos ciudadanos que decidieron salir a manifestar su irritación apresuró el oportunismo de la clase política.

La respuesta oficial, lejos de serenar los ánimos caldeados, azuzó a los distintos sectores sociales a continuar su cometido, el rechazo a la imposición de una medida tan impopular como desproporcionada.

En el país impera el desorden y no sólo en las calles donde en varias entidades hay actos vandálicos y de represión en los que se traspasa la invisible línea del respeto con facilidad, se violan los derechos humanos y constitucionales en medio del desconcierto. Es parte del fenómeno creado por el gobierno federal, con o sin razón, pero con una excesiva dosis de torpeza en su procedimiento.

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes informó que cancelará los permisos de transportistas que participen en bloqueos. Las sanciones se fraguan con la misma frialdad y cálculo con que se cocinó este desastre.

El momento es álgido porque el gobierno no está siendo parejo. Protege los beneficios de la alta burocracia a la que asegura un descuento salarial del 10% que poco significa junto al sacrificio al que se arrincona a millones de ciudadanos de la clase trabajadora que se ven afectados por tan agresiva medida. El desafío para unos y otros es inmenso. Ninguno quiere ceder.

Enrique Peña Nieto se ve distante, indiferente al daño causado a las familias, hay un dejo de ingratitud en sus decisiones, primero las reformas estructurales y ahora la elevación de costos a las gasolinas y el diésel, adicional al incremento de precios del gas butano, la energía eléctrica, entre otros que impulsan la espiral inflacionaria que ya se siente.

El presidente explicó que mantener el precio de las gasolinas “nos hubiera obligado a recortar programas sociales, a subir impuestos o a incrementar la deuda del país, poniendo en riesgo la estabilidad de toda la economía”. Suena razonable pero sus políticas públicas no han demostrado eficacia para mitigar la escasez como lo comprueba el informe del CONEVAL, que contradijo las cifras del INEGI y causó escozor a la entonces secretaria de SEDESOL, Rosario Robles, al publicar que en los últimos años ha aumentado la pobreza.

En su llamado a la comunidad, Peña Nieto intentó justificarse “mi responsabilidad es tomar decisiones difíciles en el presente para evitar afectaciones mayores en el futuro”. Se entiende que las decisiones difíciles que toma incluyen aquellas acciones que lo deslegitiman.

Mantener en impunidad a los exgobernadores de comprobada corrupción es parte de su desprestigio. Nadie en su cercanía parece sugerir que abordar estos temas espinosos habría causado reacciones distintas en la población, probablemente mejores a las logradas con sus limitadas explicaciones.

El golpe está dado pero, como pocas veces antes, la gente no cede, no le cree y no parece dispuesta a dejarse. La indignación se siente en la respuesta de todos los sectores, no sólo en las redes sociales como se ha querido hacer creer. En todos lados se habla de lo mismo. De nueva cuenta se señala la falta de respeto, de cuidado, la falacia presidencial con esa palabrería facilona mal pronunciada y peor utilizada. No es un problema de percepción es uno real muy serio de rechazo.

Oportunismo y ocurrencias

En los estados también se vive las consecuencias. En Quintana Roo, dominaron las ocurrencias de políticos que intentaron aprovechar el descontento social. Mientras algunos perredistas acompañaban a cancelar simbólicamente las oficinas del SAT en Cancún, al diputado local Emiliano Ramos y a la federal Ivanova Pool, en reproche al gasolinazo, en lo que parece una ocurrencia más, el diputado panista que preside la Gran Comisión de la XV Legislatura del Congreso local, Eduardo Martínez Arcila, dijo al corresponsal de Radio Fórmula en Chetumal, Rafael Briceño Chablé, que enviará una iniciativa al congreso federal para frenar el aumento al costo de las gasolinas.

Otros en Playa del Carmen también hicieron lo propio como los perredistas hermanos la diputada Laura y el regidor del ayuntamiento de Solidaridad Juan Carlos Beristain Navarrete, quienes se manifestaron junto a un puñado de militantes de ese partido en la explanada del palacio municipal con la misma intención ¿No fueron todos ellos quienes hablaron de hacer investigar las cuentas públicas de Roberto Borge y quienes aprobaron en fast track al nuevo controvertido Fiscal General del Estado?

Son tiempos aciagos. Un escenario enrarecido que tiene como paralizado al Gobernador Carlos Joaquín González que, en medio de las contradicciones de un equipo que poco responde a las exigencias de trabajo en este importante tramo de su trayecto, intenta impulsar su proyecto con tan mal tino que, al unirse los conflictos agrícola del estado con el gasolinazo, la presentación de su programa de descuentos a 12 trámites e impuestos estatales dentro del “Paquete de Estímulos Fiscales 2017” con la intención de apoyar a la comunidad, se desdibujó con la complejidad del entramado.