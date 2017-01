Transmitirán entrega de los SAG Awards el 29 de enero

México. La ceremonia de la 23 entrega de los Screen Actor Guild Awards (SAG Awards), que reconoce a los más destacados exponentes de la actuación en el cine y la televisión se transmitirá en televisión de paga, el 29 de enero próximo.

Con la conducción de Rafa Sarmiento e Ileana Rodríguez Govela, la premiación que se caracteriza por ser una de las prestigiosas de la industria del entretenimiento, se emitirá por la señal TNT y se repetirá un día después, se informó en un comunicado.

En la próxima edición se presentarán 13 categorías referentes al cine y la televisión, focalizadas en destacar tanto las labores individuales como el trabajo conjunto de los elencos. Además, presenta el Life Achievement Award, un premio honorífico que este año se le entregará a Lily Tomlin.

Con un tono íntimo, los SAG Awards es el único evento en el que los actores premian a sus pares, con más de 100 mil miembros en condiciones de emitir su voto. Considerados una antesala de los Oscar, los ganadores tienen grandes posibilidades de acceder luego a la codiciada estatuilla dorada.

Este año destacan las nominaciones a “Manchester by the sea”, “Moonlight” y “Fences”, en el rubro de Cine, mientras que “Game of Thrones”, “The Crown”, “Westworld”, “Stranger Things” y “The People vs. O.J. Simpson: American Crime Story”, encabezan el campo de televisión.