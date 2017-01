Apoyo de Alcaldes para bajar 50% del IEPS a combustibles

Ciudad de México.- En un comunicado, los alcaldes afiliados al partido Acción Nacional reprobaron el tóxico gasolinazo o incremento a las gasolinas hecho por el Gobierno Federal a partir del 1º de enero.

Aseguraron en la circular que esta decisión muestra una gran falta de sensibilidad social del gobierno, confirma una preocupante lejanía con la cotidianidad de la gente, de las familias, señaló Enrique Vargas del Villar, Presidente de la Asociación Nacional de Alcaldes (ANAC).

Añadió Nosotros como alcaldes sí conocemos las necesidades inmediatas de los vecinos: una medida tan dañina como este tóxico gasolinazo es la última de las decisiones que el gobierno debería haber tomado en un contexto económico tan complicado como el actual. El tóxico gasolinazo acaba afectando todo, a nivel municipal, al bolsillo de la familia, a la canasta básica, al transporte, a la productividad, a la construcción, a los servicios públicos, dijo Vargas del Villar.

Pero no nos vamos a quedar con los brazos cruzados, y buscaremos coadyuvar por todas las vías necesarias, para revertir esta salvajada de aumento, que a todos perjudica, y que no quede paralizada la economía, ni la actividad laboral de millones de mexicanos, apuntó el líder de la ANAC.

Lamentamos el actuar del gobierno federal, el poco tacto hacia la sociedad al no poder justificar, ni explicar de manera clara el propósito del aumento al precio del combustible, además de la desinformación que han dejado correr, ya que se ha querido señalar que el aumento es producto de la Reforma Energética, cuando en realidad el tóxico gasolinazo es resultado de la tóxica Reforma Fiscal del PRI, que el PAN votó en contra.

Apoyamos la exigencia de Acción Nacional para que sean tomadas en cuenta las “24 Acciones para reactivar la Economía”, propuestas desde abril de 2016, a través de nuestro grupo parlamentario en la Cámara de Diputados, cuando se insistió en una disminución del 50% al IEPS en combustibles, para evitar la elevación en el precio de la gasolina.

Con ello se frenaría la ola de aumentos de precio que ya se observan en diversos bienes y servicios y que se prevé afecten aún más los bolsillos de los mexicanos. Es preocupante el incremento que empezamos a observar en la canasta básica y en las tarifas del transporte público, señaló el también alcalde de Huixquilucan, Estado de México.

Asimismo –dijo Enrique Vargas del Villar-, aseguró que rechazan los actos vandálicos que han derivado en saqueos y robos en distintos estados de la República, mismos que afectaron a comerciantes y prestadores de servicios en gran cantidad de los municipios.

La gente en nuestros municipios nos ha comentado que los saqueos no parecen ser acciones espontáneas de la población ante el tóxico gasolinazo, sino más bien un “caos organizado”, orquestado por alguien, por algún grupo interesado en desestabilizar, en meter miedo, señaló el Presidente de la ANAC.

“Es necesario se investigue quiénes y porqué incitaron a realizar saqueos y ser parte de actos violentos a través de las redes sociales, de Facebook, de Twitter, de Whatsapp, de audios anónimos, y los responsables deben ser juzgados de inmediato por crear psicosis en la población”, exigió el presidente de la ANAC. Esto no puede repetirse: debemos combatir rumores tan dañinos y no dejarlos correr. No debemos dejar espacios a la desinformación. Debemos informar y estar bien informados.

Todas las manifestaciones y protestas pacíficas son válidas y en este caso, muy justificables. Pero rechazamos abiertamente la violencia y el vandalismo en todo momento. Ningún saqueo, ni acto vandálico, como sea, logrará distraer nuestra atención de lo más importante, que es, revertir el gasolinazo y sus efectos económicos. Debemos estar unidos para poder enfrentar el tóxico gasolinazo, y buscaremos revertirlo con el respaldo ciudadano: esto es lo que nos pide la gente, y eso es lo que vamos a hacer, finalizó Vargas del Villar.