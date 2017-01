Gasolina y saqueos: la Navidad llega hasta abril

Las protestas y saqueos por el alza al precio de la gasolina son algo inaudito en nuestro país. Acostumbrado a la calma eterna, un huracán de brotes ha cubierto medio México. Pero aunque algunos radicales lo creen, esto no es una revolución -al menos por el momento–.

El factor eficiente para que se consumen los piquetes de protestantes, son a mi juicio las “redes sociales”. Las convocatorias y mensajes virtuales son de todo tipo, incluyendo amenazas, rumores e información real.

Lo complejo del caso es que se trata de una mezcla de varias cosas. Además de mensajes ciertos y falsos, hay una mezcla de las personas que acuden a tales llamados. Hay ciudadanos genuinamente hartos de Peña y compañía, infiltrados vestidos de civil por parte del gobierno y la policía, delincuentes, jóvenes anarquistas amotinados, partidos políticos, movimientos sociales, estudiantes y Dios sabe quién más.

Lo que sí es una absoluta torpeza es la tesis de que las movilizaciones están encabezadas por la delincuencia organizada. Se trata de delincuencia común, es decir “delincuencia des-organizada”. Aunque es cierto que muchos se han subido a “tripular” el nuevo caos…

Se percibe en estas movilizaciones, una “muestra gratis” del pueblo de México, con todos sus agravios, sus manifestantes, sus saqueadores, sus intrigantes, sus políticos, sus rateros y sus agentes secretos de cuarto nivel.

Por lo tanto, hay una mezcla “tanto virtual como real”, en este fenómeno social digno de mayor estudio. Tanto mezcla de mensajes como de grupos, todos interactuando al mismo tiempo.

Por lo anterior, resulta imposible predecir con certeza qué puede ocurrir. Saqueos relativamente recientes han ocurrido en Gran Bretaña y en los Estados Unidos, en ocasión del huracán Katrina.

Si agregamos al Facebook y al WhatsApp, tenemos que este tipo de saqueos no son un simple primitivismo, sino son propios de nuestro mundo moderno (!). Recordemos la famosa “Revolución del Facebook” que en Egipto contribuyò a la caída de Hosni Mubarak y otros.

Sin embargo, estas movilizaciones no son ninguna revolución en México, hasta ahora. Son brotes más bien caóticos, producto del alza de precios. A algunos se les paga para que acudan, y a otros para que se retiren -ha pagado el gobernador veracruzano Miguel Angel Yunes–.

Hay quienes se aprovechan de la ocasión, como partidos políticos y delincuentes vulgares. Pero antes del alza a la gasolina no había esto. Por lo tanto, los infiltrados no son el centro del problema, sino una especie de parásitos o rémoras que viven del verdadero tiburón: el denominado “México bronco”.

En el antiguo Distrito Federal, al menos los detenidos parecen ser vecinos semiorganizados para asaltar -y no revolucionarios ni cosa que se le parezca- de acuerdo con lo que informó la secretaria del gobierno capitalino, Patricia Mercado.

Pero como la gente ya sabe cómo hacer para conseguir pantallas gratis, juguetes y despensas, van a permitirse “extender la época navideña” y procurarse nuevos regalos, asaltando los comercios. Tal vez la época de los “regalos”, termine esta vez en marzo o abril.

Los saqueos no son realmente actos de justicia, son simples robos, aunque los “genios” de las procuradurías están encuadrando las conductas en el delito de terrorismo -lo cual es estirar mucho la ley–.

A mi juicio, el delito principal que se está configurando es el de sabotaje y/o motín. Pero yo no soy fiscal. Y los señores policías no sólo no detienen a muchos que tienen en las narices, sino que participan gustosos en el “reparto de regalos”.

Lo que no se ve por ningún lado es una revolución, a pesar de que algunos hablan de eso. Son a mi juicio rumores, pues las protestas no están derribando al gobierno, sino sólo son estalllidos por el alza de precios del combustible.

Para que las protestas por el alza del precio de la gasolina efectivamente tiren al gobierno, los participantes tendrían que orientarse no tanto a marchas o protestas tradicionales. Sino a la dislocación de los centros técnicos del poder, como puentes, cables eléctricos, tuberías de agua, estaciones de radio y tv, cables telefónicos, rutas de transporte, carreteras, así como puertos y aeropuertos y vías del tren.

Esta problemática ya se trató en este espacio, en el artículo “CNTE: tácticas golpistas”, disponible en El Arsenal y en otros sitios de la web (*).

La salida institucional a la cuestión de las protestas, sería en mi opinión la propuesta por legisladores de una nueva ley que baje el precio de las gasolinas.

Pero mientras eso no ocurra, y como los señores protestantes y saqueadores ya aprendieron la lección, los saqueos continuaràn, tal vez unos meses -y acaso por lo que resta del sexenio.

No obstante, si los protestantes atacan los centros técnicos del poder y vías de comunicación ya mencionados arriba, en lugar de sólo marchar o gritar y romper cristales de las presidencias municipales, palacetes de gobierno y similares, entonces sí podríamos estar presenciando el fin del gobierno de Enrique Peña. Y allí sí se podría hablar de una “revolución política”, es decir, tirar o derrocar a las autoridades actuales.*

*http://www.elarsenal.net/2016/05/30/cnte-tacticas-golpistas/