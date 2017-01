La Política en Tiempos de Trump

Por Anne Hoyt.

Que una comedia musical como La La Land haya sido la gran ganadora de los Globos de Oro revela quizás que estamos entrando en una época en la que lo mejor que nos puede ofrecer el arte es evasión. Los musicales más emblemáticos de Hollywood fueron realizados justo en los años 30 cuando la amenaza del fascismo se cernía sobre Europa—época que comienza a parecerse demasiado al presente. En la Meca del cine se produjeron comedias ligeras que servían de distracción a un público agobiado por las secuelas de la Gran Depresión y la irrupción de la Segunda Guerra Mundial en 1945.

La realidad irrumpió en la 74 edición de Globos de Oro de la mano de su actriz más festejada hoy y siempre: Meryl Streep. Al recibir el premio Cecil B. Demille por su trayectoria, Streep, quien estuvo muy activa en la campaña de Hilary Clinton, se refirió al elefante blanco en la sala: Donald Trump. Con voz ronca, que la hacia sonar más conmovida, Streep dijo que la falta de respeto y la violencia incitaban a más violencia. La actriz explicó que estaba casi afónica por estar hablando en un evento el fin de semana en torno a las formas de resistencia al horror que se avecina el 20 de enero.

Streep se refirió a la gran aportación que hacen y han hecho siempre los extranjeros en Hollywood. “Si los echáramos a todos, no tendríamos nada mas que ver excepto fútbol y artes marciales, que son artes. También hizo un llamado a apoyar a los periodistas, ya que dijo: Necesitamos que la prensa con principios tenga poder, para poner a los poderosos en su sitio cada vez que hagan algo que despierte nuestra indignación” “Cuando los poderosos usan su posición para maltratar a otros, todos perdemos¨, dijo Streep haciendo alusión a un episodio que protagonizó Trump durante su campaña presidencial. Durante un rally Trump imitó al periodista discapacitado Serge F. Kovaleski, quien padece de Artrogriposis, una condición del sistema nervioso central que limita el movimiento de los brazos. Kovaleski escribió una historia en septiembre del 2001 cuando trabajaba para el Washington Post. Según Trump, Kovaleski corrigió el escrito para hacer quedar mal a Trump, quien aseguraba que miles de personas festejaron los ataques terroristas del World Trade Center.

Streep se refirió a las burlas de Trump, diciendo: “El trabajo de un actor es sacar a la luz la vida de otras personas que son distintas para que se les conozca. Este año hubo un momento que me conmovió; un momento en que la persona que va a sentarse en el asiento más preciado de este país se rio de un periodista discapacitado. Y no fue en una película, sino en la vida real.” En la vida real también, el próximo presidente de la nación mas poderosa del mundo, que uno imaginaria tendría cosas mas importantes que hacer que seguir lo que se dice en Hollywood de él, contestó en Twitter, su juguete preferido. Y lo hizo muy a su estilo, descalificando y con insultos: “Meryl Streep, una de las actrices más sobrevaloradas de Hollywood, no me conoce pero me atacó anoche en los Globos de Oro”… Streep es una lacaya de Hillary Clinton, que perdió a lo grande.”

Y siguió con la perorata: “Por centésima vez, yo nunca me mofé de un periodista discapacitado (nunca haría eso); simplemente lo mostré como un “rastrero” cuando cambió totalmente una vieja historia de hace 16 años que había escrito para hacerme quedar como el malo. ¡Uno más de los medios mentirosos!” Lo más sorprendente de la reacción de Trump a estas alturas es que a 11 días de ocupar el puesto con mas poder en el mundo (si pensamos en su acceso al botón rojo), de todavía muestras de que le “preocupa” hasta cierto punto, lo que se piense de él. En su tuit dice que el jamás se burlaría de un discapacitado. ¿Será que una vez instalado en la silla presidencial le importe todavía tratar de conservar algún vestigio de decencia? Así las cosas desde el país más poderoso del mundo que cada día se aleja más de el mundo mágico de la festejada (y sobrevalorada) “La La Land”.