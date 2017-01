-Gasolinazo, salarios y deuda externa

Por Héctor Moctezuma De León.

Ya lo dijo el señor Meade no habrá marcha atrás con el aumento de los precios de las gasolinas y lo que uno se pregunta ¿a este gobierno no le importan las protestas ciudadanas que cada día reúnen a más personas hartas de las decisiones arbitrarias?

Cuando escucha uno decir estas cosas tan categóricamente a los funcionarios encargados de las finanzas nacionales, no nos queda más que pensar que la decisión de aumentar el precio de las gasolinas es un mandato del Fondo Monetario Internacional, ante quien desde hace mucho tiempo, los gobiernos mexicanos se bajan los chones.

No darán marcha atrás, aunque sigan las movilizaciones de la población en rechazo a la medida, porque el gobierno de Enrique Peña Nieto no tiene liquidez ni para pagar los salarios de la burocracia, es lo que no nos quieren decir.

Tampoco nos quieren decir que no tienen dinero para pagar los intereses de la deuda externa, lo que es fundamental para seguir siendo sujetos de crédito y tener una buena calificación de las calificadoras que están al acecho por estos días en que se acerca el cambio de gobierno en los Estados Unidos. Llegar con esa debilidad ante Donald Trump, nos pondría de rodillas y nos llevaría directamente al matadero.

Y la situación tiende a empeorar mientras las riendas del país estén en manos de la aristocracia verdulera del Estado de México y la aristocracia pulquera del Estado de Hidalgo. Aguas.

++++

En una grabación que se difunde en las redes sociales la diputada priísta y ex –gobernadora de Yucatán, Ivonne Ortega le dice en diez puntos al presiente Enrique Peña Nieto, como se pudo haber evitado el gasolinazo…Filosos anduvieron los altos dignatarios de la iglesia católica este fin de semana, el arzobispo primado de México, Norberto Rivera Carrera dijo desde el pulpito de la catedral metropolitana que la gente está harta, hay indignación y furia por el aumento en el precio de las gasolinas, mientras que el arzobispo de Xalapa, Hilario Reyes Larios aseguró que los disturbios fueron operados desde el gobierno, en tanto que el arzobispo de San Luis Potosí, Carlos Cabrero Romero en respuesta a la pregunta de Peña Nieto sobre tú que harías, ,manifestó que: terminar con las dádivas, con la corrupción y el semanario Desde la Fe de la Arquidiócesis capitalina no se quedó atrás y en su editorial de este domingo, señaló que Urge sensatez de los responsables de llevar cabo las riendas del país que de manera insensible y arrogante todavía se atreven a decir a que el gobierno está trabajando para apoyar a los sectores más vulnerables de la población… Triste papel el de Denise Maerker que como vocera del gobierno dijo anoche que a la manifestación de ayer por la tarde sólo habían asistido 5 mil personas, según el reporte oficial, no se tomó la molestia no de asistir ni escuchar otra opinión sobre la asistencia…Para quienes tengan duda sobre la actitud del gobierno del Estado de México en los disturbios de la semana pasada, les recomiendo un video en donde aparece una patrulla municipal de Tecamac, alertado a la población de había “toque de queda”, ¿quién les ordenó? Habría que investigar…Y por aquellas zonas de Tecamac-Ecatepec se habla de que el ex –medalla olímpica de Taekwondo, fue quien envío a los porros que provocaron los saqueos a las tiendas departamentales y qué casualidad, a las que no tocaron fueron a las del alcalde, Aarón Urbina…Sopas, la Coparmex no firma el Acuerdo para el Fortalecimiento Económico porque es insuficiente e improvisado.

circuitocerrado@hotmail.com