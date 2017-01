Lo corren por hacer pregunta incomodas a esposa de Murat

ADNsureste

Oaxaca.- A las redacciones de varios medios de comunicación llegaron 2 cartas. Una, del reportero Álvaro Morales Juárez y otra del director de MVM Víctor Nakash.

El primero, acusa a la televisora de haberlo corrido de manera injustificada por haber realizado preguntas incómodas Ivette Morán, esposa del gobernador Alejandro Murat durante el desarrollo de un evento, mientras que el dueño de la televisora comenta que se trata de un problema interno de su empresa y que el periodista fue separado por sus constantes faltas al código de ética con diversas fuentes informativas.

Aquí las dos cartas:

Oaxaca de Juárez a 10 de enero de 2016

Rebeca Romero

Directora de la Agencia ADNSureste

Su servidor, Álvaro Morales Juárez, reportero de medios escritos y digitales, suscribe esta carta para denunciar una serie de atropellos suscitados hace unos días en contra de mi persona y la libertad de expresión.

A lo largo de mi trayectoria de 13 años en medios de comunicación me he desempeñado como reportero, editor y corrector de estilo en empresas de las ciudades de Oaxaca y Puebla.

En la actualidad, trabajo como reportero de información general en el Diario Encuentro y Encuentro Radio y, hasta el viernes pasado, me desempeñé también como reportero de la empresa MVM Televisión, que transmite su señal por medio del sistema local de televisión por cable en la zona metropolitana de la ciudad de Oaxaca.

Es justamente por un abuso por parte del director de esta empresa por lo que hoy, con todo respeto y gratitud, me dirijo a usted para denunciar lo siguiente:

El pasado seis de enero, fui encarado, insultado y despedido por el director de MVM Televisión, Víctor Nakash García, luego de haber cuestionado a la directora del DIF estatal, Ivette Morán, esposa del actual gobernador, el priísta Alejandro Murat Hinojosa, sobre el avance en las investigaciones de un presunto desvío de recursos orquestado por la pasada administración gubernamental en el programa Cocinas Comunitarias.

También porque no permití que una mujer que se identificó como vocera del DIF estatal, que responde al nombre de Marisol Cruz García, interrumpiera la entrevista banquetera que en ese momento realizaba y pretendiera darme órdenes sobre qué cuestionamientos tenía que hacerle a la esposa del mandatario.

La entrevista no duró más de tres o cuatro minutos. Las dos primeras preguntas pasaron inadvertidas, pues estaban relacionadas con la entrega de juguetes por el Día de Reyes; sin embargo, cuando consulté a la Presidenta Honoraria del DIF estatal sobre el avance de las investigaciones ligadas al programa Cocinas Comunitarias y que ella misma me había informado en una entrevista efectuada en diciembre, la presunta titular de Comunicación Social –cuyo nombramiento no aparece en el directorio de la institución– se acercó para decirme “ya córtale”.

Hice caso omiso porque mi intención era actualizar la información, ya que mi labor como comunicador, como he manifestado, no se limita a MVM Televisión, pues trabajo también con otros medios de comunicación locales, sin contar que la información era de interés público.

Continué con aproximadamente tres preguntas más al respecto y entre cada una de ellas, la mujer me decía cerca del oído “ya párale”, “ya córtale”.

Al término de la entrevista, la mujer soltó: “Ya hablé con Víctor (en referencia la director de MVM)”.

A lo que respondí: “Yo puedo preguntar lo que quiera”.

El encuentro entre la funcionaría, su supuesta portavoz y este reportero se suscitó durante el festival de Día de Reyes efectuado en el Centro Recreativo y de Acondicionamiento Deportivo (CRAD), en la ciudad de Oaxaca, alrededor de las 18:15 horas.

Una vez terminada la cobertura del acto, aproximadamente a las 19:00 horas, su servidor, acompañado del camarógrafo Azarel Guevara, regresé a la oficina de la televisora para seleccionar las tomas y el extracto de la entrevista que sería difundido en el noticiero de las 20:00 horas.

Después de calificar los videos y regresar al área de redacción, arribó a la zona Víctor Nakash, quien llamó a su cubículo al jefe de Información, Celestino Chacón Flores; a su asistente, Lahir García Pérez, y a este reportero.

En su oficina, en tono retador se dirigió a mí y me acusó de afectar el cierre de un convenio por un millón de pesos que pretende signar con el DIF estatal y que por actitudes, a las que catalogó como “pendejas”, yo podría “tirarle” otros acuerdos.

Con gritos, afirmó que la supuesta vocera le había marcado a su teléfono personal para reclamarle mi negativa de matizar la entrevista y acusarme de haberla insultado. Eso jamás, y lo puedo sostener con testigos, sucedió.

Nakash García argumentó, además, que el DIF estatal, así como otros grupos políticos, había donado “miles” de juguetes para la campaña de posicionamiento de MVM Televisión llamada “Caravana por los Niños MVM 2017”, cuyo fin es repartir estos accesorios entre niños de escasos recursos.

Justamente, al día siguiente, el sábado siete de enero, se llevaría a cabo este evento al que todo el personal de la televisora estaba obligado a participar sin goce de sueldo y con la consigna que de no hacerlo serían cesados.

Tras el reclamo, Víctor Nakash me despidió utilizando frases como “no quiero volver a ver a este cabrón aquí” y “salte o llamo a seguridad”, aunque el inmueble que alberga a la televisora carece de ese servicio. Amagó, después, con llamar a una patrulla de la policía de Oaxaca de Juárez, con cuya administración busca cerrar acuerdos publicitarios.

En ese momento, le exigí respeto y moderar el tono de voz. Al solicitarle la liquidación respectiva por los 13 meses y medio en los que me desempeñé como reportero de información general, dijo que la entregaría cuando él quisiera.

Para evitar una mayor confrontación, me retiré. En todo momento estuvieron el jefe de Información, Celestino Chacón Flores, y el asistente del Director, Lahir García Pérez.

No fue la primera vez que en la televisora sufrí actos de censura, pues con anterioridad recibí la orden de no hacer preguntas incómodas al actual gobernador, Alejandro Murat Hinojosa, y durante la pasada contienda electoral, no preguntar al excandidato a la gubernatura José Antonio Estefan Garfias, de la coalición PAN-PRD, sobre sus vínculos con el empresario Jorge Castillo, acusado de enriquecimiento ilícito durante el gobierno de Gabino Cué Monteagudo.

Mi negativa a acatar esas órdenes me valieron varias amonestaciones.

Ante el cese y el intento de amedrentación del que fui objeto, responsabilizo de manera directa de cualquier agresión física o amenaza que pudiera sufrir, una vez difundida esta misiva al director de MVM Televisión, Víctor Nakash García.

Demando a las autoridades estatales y federales una investigación apegada a Derecho y sin ningún tipo de sesgos ante el contubernio entre esta persona y algunos integrantes del Gabinete estatal y de organismos como la Defensoría de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), pues sus asesores cuentan con una cápsula semanal en los noticieros de aquella empresa.

Al inicio de un nuevo gobierno, encabezado por Alejandro Murat Hinojosa, es preocupante que la política hacia los medios de comunicación sea de censura e intimidación y que desde los departamentos de Comunicación Social se pretenda controlar el manejo de la información tirando línea a los reporteros y se reprima a quienes no acceden a dichas manipulaciones, como fue mi caso.

Es un atropello a la libertad de expresión que un vocero pretenda dictar las preguntas que los comunicadores deben realizar ante los funcionarios y, más aún, que una empresa sea cómplice de ello.

Sin más por el momento, agradezco de antemano la atención brindada y quedo a sus órdenes.

Álvaro Morales Juárez

A TODOS LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN