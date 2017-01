Videgaray, el Aprendiz de Diplomático

Por Jorge Miguel Ramírez Pérez.

País de milagreros, México es un territorio de laboratorios geopolíticos. Fue el primer pueblo que probó la eficacia de las tropas de asalto estadounidenses en 1847, con la inauguración de los marines que encontraron un suelo de divisiones bien abonado para sorprender por mar, lo que hacían los ejércitos mexicanos por tierra en el norte. En medio de golpes de estado en la capital y asonadas.

Antes había usado la estrategia de la pinza para penetrar Texas, primero sembrando a los granjeros de buena voluntad de Esteban Austin y luego con los ruffians de “Davy” Crockett enviados por Andrew Jackson el demagogo cacique del sur, jefe del partido demócrata y ex presidente de Estados Unidos.

México fue terreno de ensayo de las formas sistematizadas de alentar guerras civiles, con armas del exterior, hasta que embonaran en los propósitos de seguridad y dominio del país del Norte. Así echaron a Porfirio Díaz un rival respetable, al que confrontaron con un personaje de comicidad, al junior del hombre más rico del país, quien según su inestabilidad emocional pretendió que Juárez desde ultratumba le dictara los pasos de la rebelión: Francisco I. Madero.

Por lo que siempre aprendiendo sin llegar a conclusiones, nunca se aprenden las lecciones de la historia, de la verdadera, la que compatibiliza con la lógica y la realidad. No la inventada.

Hoy Videgaray resucita ante los reflectores y no de las recámaras del poder de las que nunca salió. Orondo dice, vine a aprender; y que se receta un discurso de la guerra fría, la primera, porque vamos para la otra. La del american way of life, en torno a la soberanía, la vernácula doctrina Estrada acorde del “NSC-068”, el código de respeto a la diversidad política de los años sesenta del siglo pasado. Videgaray cerró su alocución con el consabido colofón tipo echeverrista: ni de aquí, ni de allá, sino todo lo contrario, al declarar que ni insultos, ni sumisión, como si no se entendiera que a la par de su nombramiento, Trump, nombraba a su yerno Jared Kushner asesor especial en la Casa Blanca. ¡El suegrazo¡

Y así, ¿para que aprender? si todo lo que se necesita es ser conocido del yerno.

Todo el destino del país en manos de un cabildero del yerno del jefe…. Y en lo que los dos aprenden y el poderoso joven, que es novato también en la política, le entiende al asunto; Trump sí gana tiempo asestando duros golpes financieros a los aliados empresariales mexicanos de los Estados Unidos, que jalaron al cien con la onda maquiladora y siempre se echaron para atrás con el esfuerzo industrializador. ¿Y ahora cómo van a mantener casas y automóviles, e hijos dizque estudiando en el otro lado, y hasta pagando impuestos, en vano consiguieron la residencia?

Ya lo que haga o deje de hacer Trump acalambra a todos los polkos y revolucionarios y de inmediato se cae el peso mexicano que con Díaz se cotizaba equivalente en oro. Los analistas financieros consideran a Trump un factor determinante y estructural de las finanzas mexicanas. A eso hemos llegado…

No, lo que debió decir Videgaray es que la disyuntiva era romper piñatas con la cara de Trump o camisetas de apoyo, como las que se pusieron las vacuas que apoyaban en las gradas a la tía Hilaria. Para ellos eso es hacer política internacional. ¿ O no es el Senado el órgano del Congreso de la Unión que vigila esa materia?

¿Quién le va enseñar a nuestro Canciller el estado del mundo? no los intereses de los burócratas del servicio exterior o los de los grillos desacreditados que están a resguardo, protegidos por sus raterías, con credenciales de diplomáticos, con séquitos a costa del erario.

¿Quién le va explicar que los cambios geopolíticos ya iniciaron y que está en picota incluso la ONU y su gasto desmedido? ¿ Cómo va saber hasta donde están las diferencias militares en la política de la OTAN?

Porque no se trata como en Hacienda, de hacer lo que dicta el procónsul financiero que manda el poder 2W, (Wall Street-Washington), para eso estudió en el ITAM; o desobedecerlo, como desobedeció a Carstens en lo de la deuda y el gasto corriente.

Porque el asunto con Trump, es en principio: que no estará en la Casa Blanca donde deja como conserje a su yerno.

Allí estarán los generales. Kelly, Mattis y Flynn ; el jefe de las inteligencias Dan Coats, Pompeo de la CIA y al asesor especial Bannon en el mando del cambio geopolítico, del que no pedirán consejo a nadie fuera de ellos.

Trump estará en lo suyo, cerca del oso y del toro: los negocios, en la quinta Avenida.

Incluso está resuelto lo de borrar rastros de la locura del Obamacare y otras ocurrencias de las que en poco tiempo nadie se acordará, las ejecutará puntualmente Ben Carson y los republicanos, todos.

La suerte de Irán, Hezbolá, Siria, los kurdos, los uigures, que se estrenaron protagonizando en Estambul; las rutas del Caspio, la sucesión de Maduro a favor de un druso, la permanencia de Guantánamo; el joven coreano del norte; la caída de la economía china. El estado islámico y los hermanos musulmanes; así como en detalle lo de México, pertenecen a las decisiones geopolíticas por eso estará allí también Rex Tillerson, en la Secretaría de Estado, experto en la materia, de la que la Secretaría de Relaciones Exteriores o algunas otras áreas del gobierno mexicano, no tienen ni idea….

Porque como acaba de decir el todavía feroz perseguidor de mexicanos el secretario de Seguridad Interna (Homeland) de Obama: el también afroamericano, Jeh Johnson, el muro no sirve para detener indocumentados, y él lo sabe, más que nadie. Su área lleva el record con Obama de más de tres millones de los nuestros fuera de Estados Unidos.

Sabiendo eso, se preguntan los geopolíticos… ¿ y no será un muro para que si hay violencia generalizada en México, la gente quede cercada y no pase como en los Balcanes y Siria, que invaden los países vecinos, para huir del terror?