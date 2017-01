Pumas sin miedo de decir que es favorito contra Cruz Azul

México.- La confianza que generó la forma en que jugó contra Chivas de Guadalajara fue alta en el plantel de Pumas de la UNAM, por lo que el presidente Rodrigo Ares de Parga señaló que la escuadra auriazul es favorita para vencer a Cruz Azul.

Con miras al partido de este domingo en el estadio Olímpico Universitario, el dirigente felino afirmó que el plantel de Universidad Nacional no le pide nada al de La Máquina, a pesar de que éste se reforzó de manera notable.

“Pumas tiene un gran plantel, no le pedimos hombre por hombre nada a Cruz Azul, tenemos un gran técnico muy trabajador aunque tenga seis meses de experiencia”, enfatizó Ares de Parga.

Aunque perdió 2-1 en la fecha uno del Torneo Clausura 2017 de Liga MX contra Chivas, el presidente cree qué hay amplias posibilidades de derrotar a los cementeros ahora en casa.

“Mi sentir es que el equipo hizo un partidazo el sábado pasado y el sentir de la directiva es que jugando en casa vamos a ganar. No me da miedo decir que Pumas es favorito. En casa Pumas es favorito, no menosprecio a Cruz Azul, pero saldremos a ganar”.

Pumas le hará los honores a Cruz Azul en la jornada dos en punto de las 12:00 horas con la consigna de sumar sus primeras tres unidades; la escuadra del español Paco Jémez viene de vencer a Necaxa y no pierde en CU desde 2010.