Denuncia ‘El Chapo’ acoso sexual en penal

México. Una de las abogadas de Joaquín Guzmán Loera, Silvia Rocío Delgado García, aseguró que un custodio del cual no se reveló el nombre, “soba”, toca y acosa a “El Chapo” al momento de las revisiones rutinarias, y le da un “masaje” incómodo para el capo.

“No estamos buscando que sea un hotel de cinco estrellas, ni trato especial. Más que como abuso, me están sobando. Me aprieta y eso ya me molestó”, aseguró que dijo “El Chapo”.

Esto se suma a la violencia a los derechos de Guzmán Loera, entre ellos la violación de derecho a la justicia, pues las audiencias que se programan para su caso se suspenden por problemas tecnológicos.

