Obama: Un honor haber sido presidente de Estados Unidos

Washington. Tras ocho años de gobierno, el presidente Barack Obama declaró que ha sido un honor desempeñarse como tal y se dijo más optimista sobre el futuro de Estados Unidos.

En su último mensaje radial semanal, el mandatario estadunidense compartió que espera trabajar al lado de los estadunidenses “como ciudadano por todos mis días restantes”.

“Nuestro éxito como nación depende de nuestra participación. Depende de todos nosotros de ser guardianes de nuestra democracia, y abrazar la tarea de continuamente mejorar nuestra nación”, afirmó.

“A pesar de nuestras diferencias, todos compartimos el mismo título: Ciudadano. Y es por eso que el presidente Obama espera trabajar a su lado, como ciudadano”, subrayó.

El presidente Barack Obama entregará su cargo el próximo 20 en una ceremonia oficial en Washington DC al presidente electo Donald Trump.

Esta semana, el presidente Obama entregó su último mensaje semanal agradeciendo al pueblo estadunidense por hacer de él un mejor presidente y un hombre mejor.

“Durante los últimos ocho años, hemos visto lo bueno, la resiliencia y la esperanza del pueblo estadunidense”, manifestó tras invitar a todos a ser “guardianes de nuestra democracia”.

“Hemos visto lo que es posible cuando nos reunimos en el duro, pero vital trabajo del autogobierno -pero no nos podemos aprovechar de nuestra democracia. Nuestro éxito como nación depende de nuestra participación”.

“Depende de todos nosotros de ser guardianes de nuestra democracia, y abrazar la tarea de continuamente mejorar nuestra nación, a pesar de nuestras diferencias”, reiteró.

Esta semana, viajé a Chicago para dar mi discurso de despedida a la nación, siguiendo la tradición de los presidentes anteriores. Fue una oportunidad para decir gracias, anotó.

“Sea que hayamos estado siempre en sincronía o raramente de acuerdo, mis conversaciones con ustedes, el pueblo estadunidense -en salones y escuelas; en las granjas y en los pisos de fábricas; en restaurantes y en puestos militares distantes”.

“Ustedes son lo que me ha mantenido honesto, me ha inspirado y me ha mantenido en marcha. Todos los días, aprendí de ti. Me hiciste un mejor presidente, y me hiciste un hombre mejor”, resaltó.

En el recorrido de estos ocho años, he visto lo bueno, la resistencia y la esperanza del pueblo estadunidense, recordó.

He visto vecinos cuidándose el uno al otro mientras rescatábamos nuestra economía de la peor crisis de nuestras vidas. He abrazado a los supervivientes del cáncer que finalmente conocen la seguridad del cuidado de la salud.

He visto comunidades como Joplin reconstruir después de un desastre, y ciudades como Boston muestran al mundo que ningún terrorista romperá el espíritu americano.

He visto las caras esperanzadoras de los jóvenes graduados y de nuestros nuevos oficiales militares. He llorado con familias en duelo buscando respuestas, y encontré gracia en una iglesia de Charleston.

He visto a nuestros científicos ayudar a un hombre paralizado a recuperar su sentido del tacto, y que nuestros guerreros heridos vuelven a caminar. He visto a nuestros médicos y voluntarios reconstruir después de terremotos y detener pandemias en sus pistas.

He aprendido de los estudiantes que están construyendo robots y curando enfermedades y que cambiarán el mundo de maneras que ni siquiera podemos imaginar.

He visto que el más joven de los niños nos recuerda nuestras obligaciones de cuidar a los refugiados, de trabajar en paz y sobre todo de cuidarnos unos a otros.

Eso es lo que es posible cuando nos reunimos en el duro, lento, a veces frustrante, pero siempre vital trabajo de autogobierno.

Pero no nos podemos aprovechar de nuestra democracia. Todos nosotros, independientemente de partido político, debemos lanzarnos al trabajo de la ciudadanía.

No sólo cuando hay elecciones, no sólo cuando nuestro propio interés está en juego, sino durante toda la vida. Si estás cansado de discutir con extraños en el Internet, trata de hablar con uno en la vida real.

“Si algo necesita arreglar, ata tus zapatos y organiza a la gente. Si usted está decepcionado por sus funcionarios electos, entonces agarra un portapapeles, obtenga algunas firmas, y postúlese para la oficina usted mismo”, finalizó.