“Tómelo con calma”

Por: Fernando A. Mora Guillén*

Trump ya no es una amenaza; es ya una realidad

La próxima semana al arribar a la Presidencia de los Estados Unidos Donald Trump, iniciará un cambio y un nuevo ciclo en las relaciones bilaterales entre México y los Estados Unidos. El pasado miércoles, el Presidente Electo dejó en claro que al iniciar su mandato, dará luz verde a un sin fin de iniciativas y acciones que no sólo afectarán a nuestro país; sino que habrán de influir en todas las economías y en las relaciones diplomáticas en todo el mundo.

A partir del 20 de enero, las negociaciones y las relaciones diplomáticas habrán de centrarse en el nuevo estilo, que ya ha marcado el magnate estadounidense y su equipo de colaboradores con pensamientos radicales.

Lejos de ver esto como un retroceso que en cierta forma si lo es, y como la radicalización de la ideología norteamericana del siglo pasado, debemos de verlo como una real oportunidad de hacer las cosas de un modo distinto. Sin temor a equivocarnos, así como en las décadas de los años 40´s a los 70´s México se desarrollo y superó diversas adversidades por sus propios medios, habremos de olvidarnos un poco de la globalización económica y política de las ultimas décadas. Es el momento en que los mexicanos debemos crear nuestras propias oportunidades y vías de solución.

Si bien los intereses comerciales y económicos están muy arraigados, y ni los Estados unidos ni nosotros podríamos desvincularnos de acuerdos y operaciones, sí habremos de ver lo que mejor nos convenga para nuestro desarrollo y crecimiento, volteando la mirada hacia América Latina en donde mantenemos un liderazgo relevante, buscando oportunidades en otros continentes. Al paso de los meses, se tendrán que ir calmando las aguas, las cosas tomarán el nivel que mejor convenga para las partes. En el pasado, nos volvimos dependientes de los Norteamericanos y sí en muchos problemas, la solución para México se generó dese la Unión Americana, también es cierto que la ubicación geográfica nos coloca como un aliado necesario. Así pues, ni las cosas están de la trumpada y sí debemos concentrarnos en impulsar una nueva visión, que nos permita sacar lo mejor de la oportunidad de ver y resolver nuestras situaciones por nosotros mismos.

Del reclamo social a la toma de decisiones

Tómelo con atención.- Tras el malestar y las manifestaciones que se empañaron con violencia y vandalismo la semana pasada, la sociedad mexicana ha mostrado que debe ser escuchada. Si bien las acciones emprendidas por el Gobierno Federal no han dejado del todo convencida a la sociedad y los poderes legislativo y judicial han brillado por su ausencia, en los niveles estatales y municipales se han multiplicado los anuncios de acciones de apoyo a la economía de los mexicanos.

En distintas instancias ya se habla de recortes a salarios y prestaciones de la alta burocracia, racionalización en servicios de telefonía, vehículos, viáticos y la contratación y consumo de papelería y tecnología digital. Sin duda, el clamor popular esta motivando el que los servidores públicos tomen conciencia de donde están las administraciones y de las acciones de restricción que como sea es el primer logro de la sociedad.

El aprendizaje que deja el Gasolinazo, es que no todas las instancias gubernamentales están cerradas a escuchar la voz de la sociedad por un lado y por el otro que hay un sin fin de excesos en el ejercicio de los recursos públicos en conceptos que aun se pueden abordar para bajar los costos y lograr beneficios para la población.

Como muestras de la escucha al clamor social los Gobiernos de Nuevo León, Sonora, Morelos, Ciudad de México, Quintana Roo y Yucatán anunciaron no solo acciones de apoyo a la economía de las familias; sino reducción en gastos y en algunos casos salarios. Incluso el Gobierno Federal ha dado muestra en parte de la necesaria conciencia al anunciar la disminución de los salarios de sus funcionarios en un 10%; mientras que el Instituto Nacional Electoral suspendió la obra de remodelación de sus nuevas instalaciones. Quizás las medidas aun no sean suficientes y mientras tanto en el Poder Legislativo se siguen repartiendo los excedentes presupuestales en Bonos y en la contratación de Seguros de Gastos Médicos Mayores entre otros muchos excesos; es más del Poder Judicial aun no se escucha nada, pero esto apenas comienza y la voz de la sociedad que sin violencia ya despertó habrá de sorprendernos por lo mucho que puede alcanzar.

Un Gobierno distante de la Sociedad

Tómelo con preocupación.- El inicio de año dejó en claro la gran distancia que hay entre el Gobierno y la Sociedad. El incremento en los combustibles derivado de la liberalización de los precios de las gasolinas marco un cambio trascendental en la relación entre el Gobierno de la República y la sociedad. Como nunca antes la popularidad del Presidente Enrique Peña Nieto ha caído y cada vez es mayor la distancia entre las autoridades y la población.

A partir del 2017 la relación será distinta y no solo el Gobierno; sino los legisladores y los partidos políticos tendrán una ardua labor para tratar de revertir en 18 meses su comunicación y la relación con la sociedad que en 2018 habrá de elegir un nuevo Presidente de la República. La voz ya se alzó y alcanzó niveles inimaginables en la última década, lo que se traducirá en consolidar el sistema democrático de nuestro país.

Correo: tomeloconcalmacolumna@gmail.com

Twitter: @Fernando_MoraG Facebook: Fernando Antonio Mora

Maestro en Comunicación Institucional por la Universidad Panamericana. Socio Fundador del Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo.