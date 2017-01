Ernesto Laguardia cumplirá sueño de interpretar a “Mario” en “Aventurera”

Ernesto Laguardia cumplirá su deseo de interpretar a “Mario Cervera”, el hombre que le da amor puro a “Elena Tejero”, la “Aventurera” del montaje del mismo nombre, que regresa a escena a partir del 14 de febrero, en el Auditorio BlackBerry de la Ciudad de México.En entrevista con Notimex, Laguardia destacó que es el personaje que siempre quiso hacer, porque considera que es “el mejor de la obra, incluso, cuando iniciaron las pláticas me ofrecían otro, pero yo siempre he querido ser ‘Mario’, y me concedieron mi sueño”.

Detalló que en temporadas pasadas existieron al menos seis intentos para que formara parte del elenco, sin embargo, por diversas causas no había sido posible “pero estoy convencido de que todo llega en su momento, ese es un lema en mi vida”.

Laguardia indicó que no ha dejado de hacer teatro, por ejemplo, el monólogo “El tiempo vuela” ha permanecido en cartelera ocho años, de los cuales cinco estuvo en el Poliforum Cultural Siqueiros, “y todavía estamos haciendo gira por la República Mexicana”.

Dicha obra, que produce en mancuerna con Gerardo Quiroz, habla del cáncer de mama, por lo que para ellos ha sido importante llevarla a diversas dependencias gubernamentales.

Laguardia indicó que “Aventurera”, producción de Quiroz y Juan Osorio, con Susana González en el rol estelar, “mínimo estará en cartelera un año, tanto en la Ciudad de México como en giras que incluyen Estados Unidos, donde ya tenemos 30 fechas.