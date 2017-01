Estrenarán serie sobre Jenni Rivera, en medio de gran polémica

México. La serie “Su nombre era Dolores, la Jenni que yo conocí”, inicia hoy transmisiones en Estados Unidos, en medio de la polémica al no haber sido autorizada por gran parte de la familia de la cantante fallecida el 9 de diciembre de 2012.

El primer capítulo de esta serie basada en la vida de Jenni Rivera, relatada por su ex manager y amigo Pete Salgado, comienza hoy a las 20:00 horas, estelarizada por la actriz Luz Ramos, en el personaje de “Jenni Rivera”.

“La única serie autorizada se llama ‘Mariposa de barrio’ y dependiendo de lo que veamos en la serie que Univisión presentará este domingo, tomaremos cartas en el asunto”, comentó hace unos días don Pedro Rivera a Notimex, y añadió que “Mariposa de barrio” pasará por la otra cadena hispana en Estados Unidos, Telemundo.

Otra de las acciones que ha tomado la familia Rivera en contra de “Su nombre era Dolores, la Jenn que yo conocí”, la realizaron los hijos de Jenni, Johnny y Jenicka, junto con unos amigos, el pasado viernes en la ciudad de Long Beach, donde la cadena Univisión transmitió el primer capítulo de la serie para un pequeño grupo de seguidores de la “Diva de la Banda” y ellos se apostaron fuera del lugar conminando a los fans a que no la vieran y cuestionando la legitimidad de la misma.

El único que está a favor de la serie de Univisión, es Lupillo Rivera, quien además es el intérprete del tema central de la historia.

“La canción se llama ‘Dolores’. A mí me presentaron la idea y hay que tomar ventaja y estar presente en la serie sobre su vida. No fue fácil tratar de poner la vida de mi hermana en un tema de tres minutos. Hicimos cuatro versiones que no nos gustaron, hasta que en un rato de borrachera me reuní con el acordeonista y por fin salió, contó “El Toro del Corrido”, en una entrevista con “Despierta América”.

Sobre las manifestaciones y declaraciones de sus parientes al rechazar esta historia, Lupillo respondió ayer:

“De mis sobrinos estoy muy orgulloso, de que defiendan a su mamá a capa y espada. Es trabajo de ellos porque fue su mamá. Yo creo que ya cuando entiendan un poco más el negocio y crezcan más, van a entender que cuando uno es artista no pertenecemos a la familia, nosotros los artistas pertenecemos al público y si el público quiere ver 10 series, hay que complacerlo”.

Sin embargo, el hecho es que hoy llega a la pantalla televisiva la serie “Su nombre era Dolores, la Jenn que yo conocí”, con las actuación es de Luz Ramos, como “Jenni Rivera”; Geraldine Galván, “Chiquis Rivera”; Ricardo Leguízamo, como “Lupillo”; Javier Díaz Dueñas, como “Pete Salgado” y Tomás Goros, como “Don Pedro Rivera.

Participan además, Luis Felipe Tovar, María Rojo, Rubén Zamora, Alex Pera, Enrique Arreola, Regina Orozco y Juan Soler.