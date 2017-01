Facebook lanzará ofensiva contra noticias falsas en Alemania

Berlín. La red social Facebook anunció hoy que en las próximas semanas lanzará una ofensiva en Alemania para luchar contra la propagación de noticias falsas.

“Para nosotros es importante que las entradas y las noticias que se publican en Facebook sean fiables”, subraya la red social en un comunicado en su página en alemán.

Con ese objetivo, la empresa ha cerrado un acuerdo con el portal de periodismo de investigación Correctiv, que se encargará de cotejar las informaciones que se publican en la red social.

La empresa, que se muestra “confiada” en asociarse en un futuro con otras organizaciones del sector de los medios, incorporará mecanismos para que los usuarios puedan marcar una entrada como potencial noticia falsa.

La tarea de Correctiv será la de analizar las entradas sospechosas y en caso de que sean identificadas como informaciones falsas, se incorporará a las mismas una advertencia respecto a su “dudosa credibilidad”, así como un enlace, en tanto que posible, a un artículo correspondiente con datos correctos.

Aunque seguirá siendo posible compartir estas entradas, las mismas irán provistas de una advertencia sobre su dudosa credibilidad, agrega el comunicado.

“Creemos que un análisis de datos independiente y transparente puede ser un instrumento muy poderoso para un periodismo responsable”, asegura la compañía.

Facebook se siente satisfecha con este avance, pero es consciente, afirma el comunicado, “que todavía queda mucho par hacer”.

“Seguiremos trabajando en este desafío e introduciremos esta novedad próximamente también en otros países”, anuncia.

En declaraciones al “Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung”, el presidente de la Comisión Electoral alemana, Dieter Sarreither, advierte de que las noticias falsas pueden desempeñar un papel significativo en la campaña electoral y los comicios generales en Alemania previstos para septiembre próximo.

En tanto, el ministro de Justicia alemán, Heiko Maas, señala en declaraciones al “Welt am Sonntag” que no se hace ilusiones respecto a que no se vaya a utilizar “la diversidad de posibilidades de manipulación en la red también durante la campaña electoral, ya sea para campañas intencionadas de desinformación, la propagación de noticias falsas o para influir en el debate”.

La propia canciller alemana, Angela Merkel, ya se ha referido en varias ocasiones a la posibilidad de que se lleven a cabo durante la campaña electoral campañas de desinformación, propaganda y ciberataques contra instituciones públicas y partidos.

