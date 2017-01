Saúl Hernández extraña espíritu contestatario que caracterizó al rock

México. El cantante mexicano Saúl Hernández, quien este domingo cumple 53 años de vida, señaló que disfruta ir al Multiforo Alicia a escuchar bandas underground, las cuales, dijo, aún mantienen la “furia” social que caracterizaba al rock hace algunas décadas.

En entrevista con Notimex, Hernández expresó que las bandas son libres de pensar, decir y hacer lo que quieran por lo que hay que acertar y defender lo que se hace en el país; sin embargo, extraña ese grito de desesperación, de enojo o furia.

“Quizás esa furia donde tu único espacio es el que tienes enfrente de ti y es el que usas para reafirmar tus ideas, tanto como ser humano o como sociedad, la música es una herramienta de cambio. Sí creo que puede transformar y hacer ejercicio de concientización si forma parte de ese pequeño momento de reflexión en algo más simple, y eso lo extraño, que el rock nacional esté muy limpio.

“Por eso me gusta ir al Alicia, a escuchar grupos underground que no paran en su lucha de ser grupos contestatarios, de reflejarnos también parte de realidad como sociedad, lástima que a ellos no se les apoya o están en una situación lejana para que pudieran tener un número grande de gente que los escuche, es mi humilde opinión, no puedo juzgar porque no me corresponde”.

Agregó que el mundo es libre de hacer lo que quiera, pero que extraña grupos que lo muevan, le sacudan la cabeza y que salga con la cabeza al otro lado por el efecto de la “licuadora de conciencia”.

El cantante es uno de los fundadores de Caifanes, una de las bandas más reconocidas a nivel internacional y que en México marcó la historia del rock; el grupo se mantiene activo y con una agenda de conciertos que llegará a diversos puntos del país este año.