Ya dejen de decir estupideces

Nunca en la ya muy larga trayectoria en este maravilloso oficio que es el periodismo había escuchado tantas estupideces para tratar de justificar lo injustificable como lo es el aumento al precio de las gasolinas y al diesel, decretado por este gobierno a partir del primero de enero de 2017.

Nunca como ahora había escuchado tantas mentiras desde el presidente y sus más cercanos colaboradores para tratar de imponernos una medida que a todas luces afecta a todos los sectores de la población.

Dice el secretario de Hacienda, José Antonio Meade que mienten los legisladores como Mario Delgado cuando dicen que el aumento en los combustibles es para seguir derrochando en gasto corriente los ingresos que se obtienen por ese concepto.

O lo que dice el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruíz Esparza que la dependencia a su cargo reconoce que habrá aumento en el transportes sea aéreo y de carretera, pero que estarán pendientes de que los transportistas no abusen.

No señor Secretario, los transportistas no abusan cuando les suben los insumos para realizar su trabajo, claro que tienen que aumentar sus tarifas y eso repercute en los precios de los productos que consumimos diariamente todos los mexicanos.

Con qué autoridad moral el secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell nos quiere convencer de las bondades del aumento cuando es uno de los monopolistas de la distribución de gasolinas en su natal Cozumel, Quintana Roo.

O como esa del secretario Meade de que el aumento no es consecuencia de la reforma energética, sino del incremento en el precio del crudo en el mercado petrolero mundial. A finales del 2014 el precio del barril de crudo estaba arriba de los 100 dólares y no hubo un gasolinazo, en este momento los crudos marcadores no superan los 50 dólares por barril.

O esa otra del mismo funcionario que dice de que no van obtener más ingresos por concepto del Impuesto Especial sobre Productos y Servicios, (IEPS) cuando es lógico que si se vende un producto más caro, entonces el impuesto deja más, así de sencillo señor.

Se acabó la gallina de los huevos de oro dice el jefe de todos estos señores, pero dejó a grandes beneficiarios por el saqueo a Pemex mismos que gozan de impunidad. No habrá marcha atrás dice Meade, vamos a ver.

En el 2016 el Impuesto Especial sobre Productos y Servicios, (IEPS) dejó más de 200 mil millones de pesos, este año dejará arriba de los 300 mil millones, entonces en qué quedamos…En la Secretaria de la Defensa Nacional los visitantes tienen que pasar por estrictas medidas de seguridad que comprenden el acompañamiento, desde la entrada, de un efectivo militar, hasta el lugar a donde se dirigen…El próximo lunes Carmen Aristegui volverá a transmitir en vivo, vía internet a través de su página aristeguinoticias.com, lo que seguramente no será muy del agrado en Los Pinos, sobre todo por aquello del periodismo de investigación que realiza su equipo.

