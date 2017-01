Las películas más sobrevaloradas del 2016

Por Anne Wakefield Hoyt.

Iniciamos una serie de aquí a la entrega de los Óscares para hablar sobre las películas mas sobrevaloradas este año. Aclaración preliminar: cuando digo “sobrevalorada” no quiero decir que ninguna de las películas que cito sea mala (todas fueron dirigidas y estelarizadas por cineastas de indiscutible talento) simplemente me pregunto si esas 5 de 5 estrellas que se les han dado son un rasero realista de su calidad, o si más bien son una señal de que no hubo mejor oferta. Es decir, si los críticos ya prodigaron la más alta calificación que se le puede dar a una cinta, ¿qué numero le podrían a la próxima verdadera obra maestra que—aun confío—aguarda en el horizonte? ¿Cuántas estrellas le darían a la próxima “Ciudadano Kane” o “Chinatown” o a “Amor sin Barreras” o “Cantando Bajo la Lluvia” (si de musicales se trata)?

Es verdad que también se podría reducir a una simple cuestión de gustos, pero ahí cabe todo y ni siquiera valdría la pena ocuparse de lo que cada quien prefiere. Es decir, si movemos el debate al terreno del gusto, no habría mejor argumento que el de que una galleta de “animalito” es buena porque a mi me gusta y porque esta “bien hecha”. Si partimos, por otro lado, de que además de las galletas de animalito hay otros alimentos tanto, o más ricos al paladar, y que también son nutritivos, entonces nos podemos embarcar en un ejercicio como el que intentaré realizar ahora y que pretende ser algo mas que “llevar la contra”. La primera es nada menos que la ganadora del máximo premio del festival de Cannes, la Palma de Oro. A I, Daniel Blake yo le daría solamente la Palma de Oreo.

1.- I, Daniel Blake

Si los argumentos verbales no son suficientes para dimensionar el verdadero valor de una película, el tiempo siempre tiene la última palabra. Unas cuantas semanas después de que se estrenó en Cannes (mayo del 2016) bastaron para mostrar la obsolescencia de I, Daniel Blake. Cuando Brexit ganó en las urnas, el “desgarrador” drama de un hombre de 59 años exasperado con la burocracia del sistema de seguridad social en Inglaterra, cambió a lo que dentro de poco será nostalgia por una situación idílica; una en la que todavía había un sistema social del cual quejarse. Y si resultaba difícil sentir simpatía por un hombre que mal que bien tenia un gobierno que lo apoyara, a diferencia de prácticamente el resto de los países del mundo—incluido Estados Unidos donde ningún empleado te dice “honey” mientras trata de enseñarte como usar la computadora para someter tus formas de desempleo–mucho menos se puede uno compadecer de la otra protagonista de I Daniel Blake. Katie. La joven madre soltera a quien Blake trata de ayudar recibe del estado benefactor británico una casa amueblada en Newcastle. Su tragedia es que ella estaba muy a gusto viviendo en Londres. Da la casualidad de que ya los únicos que tienen los recursos para vivir en la capital inglesa son potentados rusos o chinos, pero que la reubiquen a ella es señal de la crueldad del Estado. Ya nada más faltó que se quejara del diseño del tapiz o del color de la alfombra—señales seguras de un gobierno opresor y desconsiderado. Pero que la causa que defiende este fuera de proporción con los tempos, no tendría que ser motivo para descalificar la película. El problema es que si haces un filme cuyo mayor “mérito” es el realismo social, por lo menos apégate a eso. I, Daniel Blake no ofrece nada fuera de la denuncia que hace. Es un panfleto acartonado, previsible y sentimentaloide. Los personajes no son más que estereotipos del sector de la población al que trata de reivindicar Loach. Nuestro único consuelo es pensar en la veta de inspiración que se le abrirá a Loach cuando se concrete la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea.