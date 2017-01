¡La polarización de la sociedad!

Por Raúl Flores Martínez.

Ya han pasado 17 días y las protestas contra el llamado gasolinazo continúan, protestas en todo el país, protestas que demuestran un hartazgo de la sociedad, protestas que descalifican a un Presidente que no era el ideal.

Hoy en día los analistas, los verdaderos, los estudiosos señalan que las crisis económicas que está sufriendo México, provienen de las crisis internacionales. Los verdaderos expertos señalan que el incremento a la gasolina se debe a la transportación, es decir al pago del flete, además de la baja producción que se tiene de este producto en las refinerías.

Sin embargo, vamos un poco más allá, vamos a la crisis que se vive en la sociedad, una crisis de valores, prueba de ello fueron los constantes saqueos a tiendas comerciales; ahí están las imágenes en videos en los medios de comunicación y redes sociales.

Una crisis que es aprovechada por los vivales y alguno que otro partido político; sin embargo, ya se puso a pensar y analizar que la mayoría de delincuentes que fueron videograbados no rebasan los 20 años.

Esto nada tiene que ver con la actual administración, sino con muchas administraciones federales que han hecho a un lado algo primordial llamado EDUCACIÓN. Son dos generaciones perdidas, dos generaciones que mucho tienen que ver con la ola de violencia del crimen organizado y con el conflicto magisterial.

Qué futuro pueden tener esos jóvenes delincuentes, jóvenes sin oportunidades para salir adelante, jóvenes que quizá por distintos motivos no han podido concretar estudios o profesión.

Para muchos soñadores comunistas o de una izquierda miope, señalarían que es culpa del gobierno por no darles educación, pero esto no es cuestión de darles o no darles educación.

Esto se trata de algo llamado actitud o perseverancia, conozco a personas que sin recursos económicos salieron adelante, en la actualidad tienes maestrías o doctorados. Cuál es la solución para evitar que la sociedad se siga polarizando o mejor dicho para que los políticos no la sigan polarizando.

Actualmente se tienen muchas movilizaciones, la mayoría convocadas y obligadas por organizaciones sociales, campesinas y políticas que buscan el botín político, movilizaciones que lo único que generan es caos vehicular, contaminación y retardo en los trabajos.

Sabemos que las desiciones del Presidente no han sido las correctas, pero esa desiciones siempre, siempre son aprobadas por senadores y diputados a quienes jamás se les ha exigido cuentas.

Es el momento de hacerlo, no lo cree.