Recordando a Martin Luther King Jr:

Por Anne Wakefield Hoyt.

(A Cuatro Días de la Inauguración de Trump )

En una de esas amargas ironías de la vida, el último festejo oficial de Barack Obama, primer presidente de raza negra de Estados Unidos, fue la conmemoración del natalicio de Martin Luther King Jr. a tan sólo cuatro días de que lo releve un hombre empeñado no solo en destruir su legado, sino (indirectamente) también el de aquel a quien la población le debe algunos de los mayores avances en materia de derechos civiles en este país.

De no ser por la lucha que encabezó King Jr, (y que terminó costándole la vida al ser asesinado en 1968), alguien como Obama no hubiera jamás, ya no digamos llegado a la Casa Blanca, sino ni siquiera podido usar los mismo baños públicos que los blancos o ir a restaurantes donde no se permitía la entrada “ni a perros, ni a negros.” Lo que parecería cosa de un mítico pasado, en realidad ocurría en los años 60. Hace tan poco tiempo era tan común (y legal) esta cruel discriminación que John Lewis, uno de los hombres que luchó hombro a hombro con King Jr se ha convertido en el último blanco de los ataques por Twitter del próximo mandatario de Estados Unidos.

Lewis, congresista Demócrata de Georgia. dijo la semana pasada que no asistiría a la inauguración de Trump el 20 de enero porque no lo consideraba como un presidente legítimo, debido a la intervención de Rusia en las elecciones. El luchador social de raza negra estuvo en la histórica marcha de Selma, Alabama encabezada por Luther King Jr. en marzo de 1965. La marcha tenía como objetivo pedir al gobernador George Wallace que protegiera los derechos de los votantes negros. Wallace denunció la marcha como una amenaza a la seguridad pública. Los manifestantes que pretendían llegar a Montgomery, la capital de Alabama (a casi 90 kilómetros de distancia), fueron interceptados por la policía en el puente Edmund Pettus, a la salida de Selma. La policía los embistió y dejó a diecisiete hospitalizados, Lewis era uno de ellos. Por eso sus palabras con respecto a Trump tienen tanto peso. Fiel a su costumbre, Trump le contestó a Lewis vía Twitter diciendo que el congresista mejor se debería de poner a trabajar para reducir los altos índices de miseria y delincuencia que azotaban al gueto que representaba. Da la casualidad que el 5to distrito de Georgia es uno de los de mayor nivel socioeconómico del estado. Con esto Trump no sólo demuestra su ignorancia, sino los prejuicios que tiñen su visión de donde se encuentra la población negra desde una perspectiva más amplia.

En OTRA amarga ironía de la vida, el estado sureño de Alabama de infausta memoria, vuelve a estar al centro de la vida política de Estados Unidos cuando el próximo presidente elige para ser fiscal de la nación, al senador republicano Jeff Sessions. La semana pasada se llevaron a cabo las audiencias del comité judicial del senado para considerar la candidatura de Sessions. El nativo de Alabama de 70 años, creció en el ambiente de segregación racial y acudió a una escuela exclusiva para blancos. El récord de Sessions que se convertiría en el principal impartidor de justicia de Estados Unidos es negro. En 1986, el comité del senado controlado por miembros de su propio partido rechazó la candidatura para ser juez federal que sometió el presidente Ronald Reagan en base a su historial como fiscal en Alabama. Entro otras linduras, Sessions es conocido por no condenar al Klu Klux Klan y dirigirse a un joven negro con el apelativo “boy”, que se considera terriblemente derogatorio, pues así se les llamaba a los empleados de color (como decirle “chacha” a una empleada doméstica en su cara). Además, Sessions se ha mostrado en contra de que se castigue a los elementos de la policía que han sido señalados por hacer extremo uso de la fuerza para lidiar con los ciudadanos negros.

En fin, que ese personaje es el que esta a punto de encabezar el sistema legal de Estados Unidos porque según reportan los analistas, todo parece que Sessions será confirmado en el puesto. Primer paso de los muchos que ha amenazado dar Trump para dar marcha atrás al legado del primer presidente de raza negra de Estados Unidos, vaya manera de conmemorar al asesinado premio Nobel de la Paz, Martin Luther King Jr.