Cancún en Código Rojo y su ex mandatario en juego de NBA en Miami

México.- Este día el portal de Noticaribe destacó una fotografía con el siguiente texto: “Mientras Quintana Roo, específicamente Cancún, vivieron ayer uno de sus días más complicados por el ataque a balazos contra la Fiscalía General del Estado.

“El ex Gobernador Roberto Borge Angulo fue captado anoche bastante despreocupado en el American Airlines Arena de Miami en el juego de basquetbol de la NBA entre los Heat de Miami y los Rockets de Houston”.

Asegura la publicación que el polémico ex mandatario, quien pese a los múltiples señalamientos de irregularidades durante su administración, no tienen ningún requerimiento formal por parte de autoridad alguna, estaba acompañado por su actual pareja, la ex diputada federal verdecologista, Gabriela Medrano.

Así como por otra mujer rubia. Las fotos empezaron a circular en redes sociales y fueron contrastadas con la emergencia que se vivía en el principal destino turístico del país”.

Fotografía que ya circula en redes sociales y noticieros nacionales.

Con información y fotografías de Noticaribe.