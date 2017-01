El escenario que Trump quiere

Por Jorge Miguel Ramírez Pérez.

A unas cuantas horas de que tome posesión Donald Trump como el presidente número 45 de los Estados Unidos ya se ha echado más enemigos de los que tradicionalmente se esperaban de un presidente en su cuatrienio. Lo que muestra que trae enfoques en materia internacional y en política interna muy distintos a los de sus últimos antecesores, lo que infiere decisiones que aunque muchos siguen viendo con escepticismo, en realidad los va sorprender con estos giros.

Lo anterior viene a referencia por asuntos muy específicos que cuestionan la política histórica de los Estados Unidos. Porque los comentarios de Trump parecen cuestionar severamente a sus aliados de la Unión Europea. En particular Alemania y Francia fueron fustigados sin tacto diplomático; tanto la alemana Angela Merkel y el francés Hollande, rechazaron sus comentarios y éste último le indicó que los europeos no necesitan de su consejo.

Por el contrario el próximo presidente estadounidense estableció algo insólito al extender a su rival histórico: Rusia, un puente de plata para Putin, al declarar que pueden sumar fuerzas coincidiendo en la destrucción del Estado Islámico (Daesh) y establecer medidas de parte de ambas potencias para reducir el armamento nuclear.

Las dos propuestas son irrechazables porque fueron iniciativas políticas que surgieron de parte de Putin, lo que enfría el panorama de una segunda versión de la guerra fría, que se estaba gestando desde que el líder ruso asumió el poder.

Estas innovaciones difieren diametralmente de Obama porque fueron reiteradas las acusaciones en los medios y en las redes, de que él, y la señora Clinton impulsaban a través de personajes muy cercanos, como Umma Abedin asistente de la ex secretaria de Estado, y de otros políticos afines a los hermanos musulmanes, apoyos a grupos de insurgencia suníes en Irak y en Siria, entre ellos al Estado Islámico y Al Nus-ra, un brazo de Al Qaeda.

Combatir al Estado Islámico junto con Rusia, no significaría solamente apuntalar al régimen sirio, sino desalentar a toda la algarada wahabita que pretendía derrocarlo.

El viraje deja a los hasta ahora aliados de Estados Unidos colgados de la brocha y a expensas de una confusa alianza con los europeos y la OTAN; que como lo he señalado en otras entregas, sobre todo en relación al fallido golpe a Erdogan de Turquía, está desfasada; lo que fue ratificado por Trump esta semana, que la tildó de obsoleta también.

Eso le pega directamente a la política armamentista y a la nuclear junto con el tema presupuestario, que siempre ha estado inclinado al gasto que beneficia a los consorcios tecno-industriales atrás de las guerras.

Paradójicamente el premio Nobel de la Paz del 2009, Barack Obama ha sido uno de los presidentes más beligerantes, tal vez el más pendenciero: no hubo un solo día de su mandato en el que Estados Unidos no hubiera tenido un conflicto militar en alguna parte del mundo y en especial en el Medio Oriente.

Por cierto y hablando de incongruencias, ya no sabe uno que decir cuando hay personas en las redes que invitan a Obama a “gobernar” México, lo que refleja ignorancia, indolencia y sumisión supina; desconocen por cierto, que éste demagogo que no cumplió con la reforma a la ley migratoria, endureció más que ningún presidente de allá, la persecución de inmigrantes mexicanos de los que echó violentamente a 3 millones y fue el que avanzó más en la construcción del muro. Y tal vez si no hubiera habido un personaje de doble cara como él, no hubiera aparecido un perfil como el de Trump.

Pero regresando a los grandes cambios, Trump se quiere aventar una provocación mayor, algo que nadie ha hecho: forzar que sea reconocida Jerusalén, por las demás naciones como capital de Israel, al ubicar la embajada estadounidense en ese suelo, por lo que es de esperarse con este descontón en seco a los palestinos, una reacción en cadena de los islamistas. A la vez que con este simbólico lance, los judíos de todo el mundo se vuelvan hacia Trump como si fuese un Goel y por consiguiente su yerno Jared Kushner de ascendencia judía, remontaría ese prestigio no solo en Estados Unidos o Israel, sino en todas las comunidades influyentes de occidente y Eurasia.

Y en esa jugada Videgaray y Peña, en ese orden, se quieren colar. Presumiendo que tienen el único nexo, el monopolio del yerno, que se supone no les va a dar la espalda, a ellos exclusivamente.

Porque todos se equivocaron: los intelectuales, comentaristas, diplomáticos y burócratas; senadores y líderes de los partidos; porque no analizaron que el esquema de relaciones estaba agotado: sencillamente no hubo embajadores válidos en todo el sexenio, ni de aquí para allá, ni de allá para acá. No vieron que allá estaba desgastada una política de 28 años de la élite gobernante, inmiscuida en guerras por facciones islamistas religiosas y en excesos liberales internos como la suspensión de embarazo y los matrimonios entre el mismo sexo. Tampoco vieron, lo evidente; que el Tratado de América del Norte había surgido en el contexto de la producción de crudo de México, y que no era gratuito. Uno estaba ligado a lo otro, se acabó el petróleo, se acabó el pacto. ¡Lástima Margarito!

Y en ese mar de tristes realidades todavía la ingenuidad y el discurso especulativo se aferran a algo que ya cambió radicalmente, se entienda o no: la ONU y la OTAN están severamente cuestionadas y hasta las Organizaciones No Gubernamentales van a sucumbir, porque les quitan presupuesto y ya no habrá el teatro de oposiciones a sueldo, del que se encargaba Soros, habilitado de magnate Fake.

En ese esquema de operaciones se debe tejer la realidad para oponerse, aliarse, arreglarse o desarreglarse políticamente, pero siempre hacia adelante. Lo de atrás ya fue, aferrarse al viejo esquema del salinismo, es tanto como querer que Colosio pudiera revivir.