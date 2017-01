Fallece menor que agredió a estudiantes y maestra en Monterrey

Monterrey.- Autoridades de Nuevo León confirmaron la muerte del menor Federico Fernando Guevara Elizondo, quien durante la mañana hirió a tres de sus compañeros y a una maestra, en un colegio regiomontano, para después atentar contra su vida.

En conferencia de prensa, el gobernador Jaime Rodríguez Calderón lamentó los hechos acontecidos en el Colegio Americano del Noreste, ubicado en el la colonia Del Paseo Residencial, al sur de la ciudad.

“Me informan que ya retiraron la atención médica, tenía muerte cerebral, y ha fallecido en un hospital privado, a donde había sido trasladado esta mañana”, dijo.

Señaló que de los restantes cuatro heridos, sólo uno está en condición estable y fuera de peligro, mientras los otros tres su estado es grave.

Indicó que se procede a investigar la tragedia, al tiempo de pedir a medios de comunicación bajar videos y fotografías de sus sitios de Internet, al violentarse el derecho de menores.

“Eso genera más violencia, eso puede provocar que otros jóvenes quieran hacer lo mismo, creo que vale la pena, no hay ninguna noticia, no hay ningún privilegio de esta noticia, para ninguno de ustedes como medios de comunicación, no vale la pena el desprestigio que puedan generar en estas familias”, manifestó.

Rodríguez Calderón refirió que hay preocupación y angustia de padres de familia afectados, por lo que debe protegerse la condición de los jóvenes que se debaten entre la vida y la muerte, tras la agresión perpetrada esta mañana por el menor, ahora fallecido, quien tenía 15 años.

En condición grave permanecen Ana Cecilia Díaz Ramos, de 14 años; la maestra Cecilia Cristina Solís, de 24 años, y Luis Fernando Ramírez, de 14 años, todos por disparos en la cabeza, mientras que Manuel Chávez, de 15 años, resultó herido en el brazo y está fuera de peligro.

Al final, Rodríguez Calderón llamó a la ciudadanía de Nuevo León a alejar de las armas a menores y trabajar más en el cuidado de ellos como padres de familia.