Patricia Mercado: ineptitud con “perspectiva de género”

Por Carlos Arturo Baños Lemoine.

Profesor UAM-Xochimilco y UPN-Ajusco

Enorme madriza le ha dado Imagen Televisión al Gobierno de la Ciudad de México, específicamente a la Secretaria de Gobierno, Patricia Mercado, con la serie reporteril intitulada Las graduaciones del infierno, que comenzó a transmitirse el martes 10 de enero a través del noticiario estelar (el nocturno) de dicha cadena televisiva; noticiario que conduce Ciro Gómez Leyva.

Para muestras del reportaje, un fragmento:

https://www.youtube.com/watch?v=AarsgBqAEvk

Quién sabe cómo pero Imagen Televisión logró apoderarse de las grabaciones que alguien realizó al interior del Reclusorio Norte de la Ciudad de México, hasta acumular 30 horas de video relativas a las actividades que, a diario, se llevan a cabo en el centro penitenciario.

El trabajo periodístico es bueno porque documenta muy bien lo que ya todos sabemos que sucede en los reclusorios de aquí, de allá y de acullá. Todos sabemos que el sistema penitenciario mexicano es una verdadera porquería, donde los delincuentes no son readaptados y, además, siguen efectuando actividades ilícitas con la complicidad o pasividad de las autoridades carcelarias.

Saber las cosas y tener pruebas de ellas es lo mejor, sin duda. Y, para sumar más pruebas, ahí están los múltiples informes que realizan las comisiones de derechos humanos para justificar su grisácea existencia: de tanto en tanto se ponen a hacer diagnósticos y a emitir recomendaciones que, de entrada sabemos, servirán para un carajo.

Lo sabemos y lo volvemos a constatar: las cárceles mexicanas son universidades del crimen a costa del erario público. Entran delincuentes y salen delincuentes. Y adentro se sigue practicando la delincuencia. Y todo esto es así porque los internos no tienen motivo alguno para rehabilitarse, al contrario. El crimen sí paga.

Las cárceles, lo sabemos también, sólo saca de las calles, de forma temporal, a los delincuentes. Los saca por el tiempo que dure la condena. Luego vuelven a las calles para seguir haciendo lo mismo y hasta más, porque en las celdas han conocido a toda la crema y nata de la delincuencia. Se hacen buenos “conectes” para continuar con las actividades ilegales dentro y fuera de la cárcel.

Sin castigo real no hay corrección real ni duradera, decía la vieja filosofía penitenciaria. Pero como nos sentimos parte del Primer Mundo sin serlo, pensamos que todo se puede resolver “por las buenas”, con base en una filosofía humanista de la cual se aprovechan quienes no quieren convivir honradamente con sus semejantes.

Las escenas transmitidas por Imagen Televisión nos presentan pasillos, patios y celdas desde donde se comercia con drogas y se practica la extorsión telefónica. Los guardias y los celadores están de adorno, y los directivos del penal han aceptado el cogobierno como algo natural. Y más vale, porque si no… ¡cuello!

Vemos a los custodios pasar por el “moche” y listo.

No nos asustamos porque ¿quién no conoce la realidad penitenciaria de México? Pero no deja de enfadarnos el hecho de que pasan y pasan los gobiernos y la cosa no mejora ni tantito. Caray, el PRD tiene en el gobierno de la ciudad desde 1997… ¡y en veinte años no se han visto mejoras sustantivas!

En materia penitenciaria, los múltiples gobiernos del PRD están reprobados, de todo a todo. Ni cómo defenderlos. Lo único que han hecho los gobiernos del PRD, al igual que todos los gobiernos de todos los partidos políticos de todas las entidades federativas, es administrar el infierno para mantener el fuego a raya.

Pero lo peor de todo esto es la ineptitud y el cinismo de Patricia Mercado, la Secretaria de Gobierno de Miguel Ángel Mancera. Cualquiera en su situación ya hubiera renunciado de inmediato con la cabeza gacha, porque debe resultar inconcebible e indignante que sus reclusorios no sólo no rehabilitan a los presos, sino que incluso sirven de base para que éstos sigan operando a sus anchas dentro del mundo criminal.

A ver, que quede claro: la Secretaría de Gobierno, cuya titular es Patricia Mercado, es la responsable de “Normar, operar y administrar los reclusorios, centros de readaptación social y los centros de internamiento y tratamiento externo para adolescentes” (Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, artículo 23, fracción XII).

La mala operación de tales centros es grave, muy grave, y quien incurra en incompetencia al respecto debería dejar el cargo a la brevedad.

Pero resulta que la “feminista” y “empoderada” Patricia Mercado sólo salió a realizar acciones cosméticas ante la podredumbre estructural del Reclusorio Norte, extensible a los demás, claro está.

¿Ése es su sentido de la responsabilidad en el servicio público? Taparse un ojo, ser omisa y continuar en el cargo para el cual, es obvio, nunca estuvo preparada. ¿Síndrome de Videgaray? ¿Llegar a “aprender” porque echando a perder se aprende?

Vale la pena recordar que Patricia Mercado es básicamente una activista de ONGs que intento entrar, sin gran éxito, en la política partidaria, desde México Posible hasta el Partido Alternativa Socialdemócrata.

Al menos en el discurso, Patricia Mercado siempre ha sido reticente a los partidos de masas, corporativos y clientelares de izquierda, como el PRD. Ah, pero bien que le agrada ser beneficiaria de sus gobiernos.

Sus más recientes beneficios visibles por parte del gobierno del PRD han sido la Secretaría del Trabajo y la Secretaría de Gobierno en la gestión de Mancera.

Obvio que, como feminista, se ha colgado permanentemente del rollo del “empoderamiento” y de la “perspectiva de género” y del bla bla bla acostumbrado. Y tan “empoderada” se sintió que aceptó un cargo de altísima responsabilidad, el de Secretaria de Gobierno, sin tener las credenciales ni la experiencia elementales para el mismo.

Basta con dar un breve paseo por el portal de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, para percatarse de la pobreza de acciones trascendentes realizadas por Patricia Mercado:

http://www.secgob.cdmx.gob.mx/

La vergonzosa exhibidota que le dio Imagen Televisión sólo es la cereza del pastel. Pero allí sigue la señora, para demostrar que las mujeres sí pueden.

Allí está Patricia Mercado: ineptitud y cinismo… ¡ah, pero con mucha “perspectiva de género”!

Ya saben, ante todo hay que ser “políticamente correcto”.