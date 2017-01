Lady no me alcanza

Susana Corella Platt, diputada Federal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) se quejó de que “no le alcanza” el dinero, pese a que sólo en el mes de diciembre recibió 500 mil pesos gracias al aguinaldo, y otras prestaciones que se otorgan a los legisladores mexicanos.

“Van a quitarnos, algunos de los…pues no sé qué beneficios, a nosotros no nos dan vales de gasolina, nosotros pagamos nuestro traslado”, se quejó la diputada.

Ante el cuestionamiento de la reportera sobre si les pagaban los traslados en avión, de forma tajante, la molesta diputada reviró:

“Claro, claro, nos tienen que pagar los traslados en avión, de hecho, en mi caso, salgo yo teniendo que poner de mi bolsa porque no nos alcanza. Si tú ves lo que cuesta un boleto de avión, tú te das cuenta ida y vuelta, no nos alcanza”.

La reportera suelta la pregunta: “¿y lo va a devolver?” (el dinero del presupuesto). Una visiblemente más molesta Susana Corella afirma:

“¿Qué, qué voy a regresar?, No te estoy diciendo que no me alcanza, no me alcanza, me ponen dinero”, finaliza.

Sin embargo, tan sólo durante el mes de diciembre, los diputados federales recibieron en total 534 mil 817 pesos, por conceptos de dieta, bono, aguinaldo, compensación, transporte y otros gastos.