-¿Montiel-Eruviel contra Peña Nieto?

Héctor Moctezuma De León.

El 12 de julio del año pasado escribí en este espacio que se viene un choque Peña-Montiel en la elección del candidato del PRI a la gubernatura del Estado de México, el ex –gobernador y ex –mentor del hombre que despacha en Los Pinos tratará de imponer su voluntad, decía aquel día.

Los hechos recientes me parecen dar la razón, el ex –gobernador no está de acuerdo con la decisión de Peña Nieto de designar a su primo, Alfredo del Mazo Maza como el abanderado priísta para las elecciones del mes de junio y junto con el gobernador, Eruviel Ávila maniobra para tratar de evitarlo.

La filtración de una grabación en donde se escucha la voz del ex –vocero presidencial, David López y el ex –gobernador Alfredo del Mazo, padre del favorito de los Pinos, se presume salió de las oficinas frente a la Plaza de los Mártires en Toluca.

Qué casualidad que la especie empezó a circular el día que se dio a conocer la convocatoria que sienta las bases para la elección del candidato y el mismo día que el gobernador Ávila estuvo en Los Pinos en donde le dieron línea sobre quién debe ser el abanderado del tricolor.

En política hemos insistido hasta el cansancio, nada es casual, todo obedece a una causa, como sucedió hace seis años cuando Montiel asesoró a Eruviel para que presionara a Peña que ya tenía decidido quién sería el candidato y no era precisamente el de Ecatepec.

Montiel sabe mucho de eso y quiere seguir mangoneando al estado, sabe que Peña Nieto está muy débil y –apenas el 12 por ciento de aceptación a su gobierno- y puede imponer su voluntad, en la persona de la secretaria de Educación, Ana Lilia Herrera o con Carlos Iriarte como plan “B”.

Sería la primera vez que los priístas no salgan unidos al dedo que marca la ruta desde Atlacomulco o de Los Pinos en este caso. Aguas, la plaza está en peligro y con escenarios como los que se presentan, ni las payasadas de Isidro Pastor sirven.

El estado de México sigue ocupando el nada honroso primer lugar en inseguridad, tan sólo en el municipio de Tecamac fueron robados 90 automóviles en los últimos días. Este municipio que gobierna el cacique Aarón Urbina dueño de varias tiendas departamentales a quien no le tocaron ninguna durante los disturbios de principios del año con el pretexto del aumento en el precio de las gasolinas. Esas tiendas si están seguras…Senadores del PAN exigen, con justa razón la renuncia del Fidel Herrera como cónsul de México en Barcelona luego de las revelaciones del gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes en el sentido de que durante se administración se suministraron compuestos de agua en lugar de quimioterapia a niños con cáncer. Sería la primera prueba, en su proceso de aprendizaje del canciller Luis Videgaray, ¿vamos a ver si aprendió o tolerará la complicidad por la que dicen que el ex –gobernador de Veracruz se hizo diplomático?…Mañana se cumple un mes de los trágicos acontecimientos en Tultepec y no hay ningún responsable de la tragedia que dejó a 40 hogares sin sus familiares…Y mañana también sabremos de que tamaño será la tembladera que nos dará con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, el horno no está para bollos.

circuitocerrado@hotmail.com