Aconseja AMLO no ponerse con “Sansón” a las patadas

Por Francisco Garfias.

Me llegó ayer por distintas vías, incluida su oficina de prensa, el mensaje de Manlio Fabio Beltrones sobre el negativo mensaje que Donald Trump pronunció en su toma de protesta como presidente de Estados Unidos. El ex dirigente nacional del PRI ocupó, de este modo, el vacío dejado por el silencio oficial.

Tampoco Andrés Manuel se quedó callado. Le pidió al presidente Peña que solicite una audiencia inmediata con Trump para “aclarar paradas”. Hasta le dio consejos: transformar los consulados en procuradurías de defensa de los migrantes.

El transformado tabasqueño aconsejó fijar una postura ante “mister” Trump con firmeza, pero sin balandronadas. “No se trata de ponernos con sansón a las patadas”, subrayó.

Enrique Peña no dijo nada sobre las poco amistosas palabras de Trump. ¿Prudencia? Lo que sí hizo el presidente mexicano fue felicitarlo a través de su cuenta de twitter.

La cancillería de Luis Videgaray anunció que hasta el lunes 23 de enero hará un pronunciamiento sobre la postura expresada por el polémico magnate.

Y es que el primer mensaje del presidente Trump fue demagogia barata, populismo agresivo, amenazas reiteradas que justificó con un sencillo slogan que dice mucho sobre los planes del improvisado inquilino de la Casa Blanca: “América primero…”.

Trump anunció que todas las decisiones referentes al comercio, lo fiscal, los impuestos, la inmigración, las relaciones exteriores…serán tomadas en beneficio de los estadounidenses. Fue particularmente agresivo con México cuando dijo que si no a aceptamos negociar beneficios para los trabajadores gringos (¿) Estados Unidos se retira del TLC.

Y dio color: “Debemos proteger las fronteras de los que nos roban las empresas y los empleos”, dijo el septuagenario sucesor de Obama.

* * *

Sobre el mensaje de Trump, Manlio dice:

“Me sorprende que aún existan quienes sostienen que separados o distantes pueden construirse mejores opciones entre nuestros países para enfrentar desafíos comunes actuales como seguridad en la frontera, el tráfico de armas, el terrorismo, narcotráfico, la migración, el comercio, la energía el medioambiente y un desarrollo sostenible.

“Todos estos problemas trascienden cualquier lógica de aislamiento y aún más de conflicto”.

“No podemos compartir las tesis que pretenden derogar una relación que hemos construido durante tanto tiempo, superando innumerables retos y resistencias.

Tampoco es aceptable poner en riesgo las libertades de inversión y la competitividad internacionales. Cada minuto se comercia un millón de dólares entre los dos países. México es el segundo socio comercial de Estados Unidos y desde el inicio del TLC, las exportaciones de Estados Unidos a México se han incrementado en un 478 por ciento.

¿Cómo podríamos combatir riesgos comunes y las amenazas globales, si nos debilitan? Preguntó. El mismo respondió: “Un país vecino debilitado y ofendido no resulta un buen aliado”.

Beltrones propuso que le escribamos Trump, al vicepresidente Pence, a los líderes del Congreso, para externar nuestras preocupaciones ante lo que se asoma.

* * *

Versiones van y vienen sobre el fututo candidato del PRI al gobierno del Estado de México. La semana pasada circuló la especie de que Alfredo del Mazo está descartado por su parentesco con Peña (son primos) y su distancia con Eruviel Ávila.

Pero el diputado federal y ex gobernador de la entidad, César Camacho, refutó con vehemencia la versión: “Alfredo está en la pelea”, nos dijo.

Los mismos que pusieron a circular el rumor de que Del Mazo está pelas aseveran que solo quedan dos priistas en liza: Ana Lilia Herrera, secretaria de Educación; y Carlos Iriarte, líder estatal del PRI.

Aún falta tiempo para saber quien es el bueno. La convocatoria aprobada dice que la elección del candidato se hará en Convención de Delegados el 3 de marzo.

* * *

En el PAN hay optimismo sobre sus posibilidades en Coahuila y Nayarit. No así en el Estado de México. En corto reconocen que no tienen candidato competitivo en la entidad que gobierna Eruviel Ávila.

La carta fuerte era Josefina Vázquez Mota, pero la ex candidata presidencial nomás no se anima. Menos después del escándalo que destapó la organización Mexicanos Contra la Corrupción sobre los 950 millones que supuestamente recibió del gobierno federal para la organización “Juntos Podemos”, que preside la también ex titular de Educación.

Quedan como posibilidades de Acción Nacional el famoso Ulises Ramírez, José Luis Durán, ex alcalde de Naucalpan; Gustavo Vargas, de Huixquilucan; Edgar Olvera, actual de Naucalpan; la senadora Laura Rojas y los que se sumen. Ninguno con el suficiente liderazgo para entusiasmar a la mayoría de los mexiquenses.

El camino que les queda a los azules para derrotar al PRI en su bastión es la alianza con el PRD. Pero los panistas mexiquenses ya cantaron una rebelión si Ricardo Anaya negocia que los amarillos encabecen la coalición.

Morena crece. No se le puede ignorar. La ex diputada federal, Delfina Gómez, es la carta de Andrés Manuel. El tabasqueño la presentó como promotora de la Soberanía Nacional de Morena en el Edomex.

El PRD acordó una coalición con el MC y el PT. Pero saben que con eso no les alcanza. Necesitan del PAN. Por eso el CEN resolvió construir un “polo electoral de amplio espectro” en torno a la candidatura que emerja de la coalición.

El problema mayor es que el dueño del PRD en la entidad es el anti aliancista Héctor Bautista, dirigente de la corriente ADN, aliado de los priistas.

FIN.